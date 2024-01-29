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花蓮地震頻繁！吉安鄉幼兒園籌千萬強化抗震 打造安心學習空間

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉立幼兒園建物耐震能力不符當今需求，鄉公所推動幼兒園耐震補強工程，鄉長游淑貞（左二）前往驗收，檢視工程品質。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉立幼兒園建物耐震能力不符當今需求，鄉公所推動幼兒園耐震補強工程，鄉長游淑貞（左二）前往驗收，檢視工程品質。圖／吉安鄉公所提供

今天凌晨地牛翻身，花蓮發生規模5.2「極淺層地震」，最大震度4級。地震頻繁，吉安鄉立幼兒園興建迄今約27年，鄉公所爭取及自籌逾1363萬元，推動耐震補強工程，驗收完成後，另改建園內閒置空間為開放式閱讀場域，打造孩子安心共融學習環境。

公所表示，鄉立幼兒園建築物於1997年興建完成，校舍總面積約5412.38平方公尺，建築耐震能力需要與時俱進，2020年底委請花蓮建築師公會，完成建物耐震能力詳細評估。

工程於去年9月底開工，打除部分牆體、施作剪力牆、擴柱及基礎補強等，增強結構抗震能力，整體工程於同年底提前完工。鄉長游淑貞表示，提供國家主人翁安全生活、快樂成長學習環境，公所責無旁貸。她特別率公所人員視察校園、檢視工程品質，關心工程驗收進度。

另外，公所爭取花東基金2520萬元及地方自籌款280萬元，將園區北側1、2樓教室改建為親子繪本館，規畫設計沒有圍牆的開放式閱讀場域，活化園內閒置空間。

游淑貞指出，鄉幼建築物耐震補強工程及興設親子繪本館，將帶來安全保障與環境使用，打造家長們安心、放心託付學童的共融學習；且親子繪本館為族群融合的全民公共閱讀環境，將規畫日夜共構、假日無休的教育場域，提供跨鄉市共享設施資源。

建築師 親子 花蓮

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