伯朗大道私有地搭篷擬設攤引論戰 鄉公所：柔性勸導

台東伯朗大道入口處1私有地，地主女兒整理荒廢老屋及空地，搭起藍白條紋帳篷擬招商擺攤設市集，消息一出引網友論戰，有贊成活化農村經濟，也有強烈反對、怕漂亮稻田地景被夜市風格破壞。

池上鄉長林建宏今天接受中央社記者訪問表示，這處私有地位於「老田文化園區」界線旁，無法用地方自治法約束，鄉公所會柔性友善勸導，希望共同維護美麗地景。

林建宏說，會依情理法角度處理，研判應是錦園村、萬安村農民想利用農閒時做點小生意，創造經濟收入，是臨時性設施，而非大家擔心的外地人進來插旗分一杯羹；鄉公所會強化宣導民眾、遊客共同維護環境清潔。

這處私有地原本荒廢，地主女兒近期整理乾淨搭起數個藍白條紋帳篷，準備讓在地長者、青年在春節假期擺攤，因而在地方社群招商。

消息一出，雖然有人贊成表示：「地方政府發展農村觀光，活化農村經濟，攤販推廣在地農產美食，擺在不礙交通的私人土地上，活化了地方老屋利用。」

但也有不少批評：「美麗的家鄉不能變某些人圖利然後藍白帳篷讓景觀毀了，不要侮辱池上人智商」、「去池上，就是想看沒商業活動的景觀；若是搞得攤商林立，在北部就一堆了，或者到宜蘭、花蓮就好。」

網友認為美景區的殺手就是攤販，「要是吃的東西取得容易，保證稻田裡一定會有垃圾」、「想到這麼漂亮的稻田區，背景氣味是烤香腸味道……整個像是夜市風格，我們要的是稻田香跟泥巴的味道」、「池上那麼美的風景，已經名揚國際。這樣被拍出去真的可惜了！大家就會對這裡失望。」

池上新開園老田區位於台東縣池上鄉錦園村、萬安村、新興村，因伯朗咖啡廣告而爆紅，取名「伯朗大道」，許多遊客慕名而來。絡繹不絕的人潮卻讓當地農民備感壓力，肆意踩踏稻田取景拍照，池上鄉公所為了保護這片優質的生產環境，2014年申請為文化景觀。

廣闊無垠的稻田同時也受到藝術團體的青睞，優人神鼓、雲門舞集都曾利用秋收時金黃稻榖作為舞台背景，讓老田區展現獨特文化及藝術價值。