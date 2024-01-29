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緩衝區不足 關山平交道路口頻生事故

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
省道台9線車流量大，網狀線外就是機慢車道，汽機車必須違規停在網狀線上停等車輛。記者徐白櫻／攝影 許峰碩
省道台9線車流量大，網狀線外就是機慢車道，汽機車必須違規停在網狀線上停等車輛。記者徐白櫻／攝影 許峰碩

台東關山德高路段鐵路平交道事故頻傳，日前又有小貨車穿越平交道準備銜接省道台9線，行經網狀線區停等時、火車突到來，車輛前行閃避扯掉平交道柵欄，地方抱怨路口設計不良、生活恐懼中；公路局表示，初步朝路側增設車道作為儲車空間努力。

警方統計，德高路段鐵路平交道路口去年共通報8起財損事故，多數是車輛過高或過長，穿越平交道時不慎扯斷柵欄，本月初又發生一起事故。

「前有砂石車、後有火車，真的沒有閃躲空間！」月初肇事女車主無奈表示，當日駕小貨車穿越平交道停等之際，火車到來、鳴笛聲很大，前行時未發現貨車扯斷欄杆。

事後台鐵登門求償，女車主才知道肇事，無意損壞鐵道設施。

德高里長楊昌隆指出，社區兩處平交道路口緩衝區太短，車輛通過網狀線就是馬路，台9線車流量大，穿越鐵道後須停等，左轉右轉都危險，居民出門很苦惱。

台鐵表示，該平交道已增設障礙物偵測系統、平交道警告裝置等防護措施，重點時段加派保全維持平交道秩序，另請道路主管機關評估設置平交道鐵公路號誌聯鎖及加強標誌標線設置。

公路局關山工務段說，地方建議機慢車道外增加1車道作為儲車空間，初步會勘道路空間不足，用地另涉及鐵路局綠籬地帶，待關山鎮公所提報計畫後再研商改善措施。

車道 火車

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