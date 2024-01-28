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有喜事？便當店突貼公告「店東有喜」提供優惠 真相曝光讓人沉默了

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東市區一家便當店張貼公告，說明店內有喜公休兩天，但這件喜事一點也不開心。記者徐白櫻／攝影
台東市區一家便當店張貼公告，說明店內有喜公休兩天，但這件喜事一點也不開心。記者徐白櫻／攝影

台東市1家便當店張貼「店東有喜休息兩天，30日正常營業提供優惠」公告，業者指出，日前透過監視畫面發現1名女員工疑趁收銀之便中飽私囊，上月就短少近10萬元，除在臉書貼出監視畫面，也將報警求償，他把「送走有問題員工當成喜事」。被指控的員工貼文澄清，強調自己工作用心也很注意自身行為，是被誤解了。

業者指出，3年半前聘請1名女員工，試用數月後讓對方負責收銀，去年底營業額突然下降，調閱監視器發現有貓膩，營收短少約10萬元，他多日格放觀察，發現女員工收銀時疑似把500或1000元大鈔丟往抽屜裡層或偷偷夾藏在餐盤間，再趁著無人注意之際拿走，監視器畫面只保存1個月，不知道類似情況已經發生多久。

業者指出，察覺營業額有出入後找對方理論，女員工卻堅不認錯，堅持自己被老闆誤解，決定報案追討損失。被指控的女員工則在臉書貼文否認中飽私囊，喊冤說，她很用心也很注意自身行為，自己被誤解了。

便當店老闆調閱監視器畫面，懷疑女員工收銀時從中動手腳，準備報警釐清真相。記者徐白櫻／攝影
便當店老闆調閱監視器畫面，懷疑女員工收銀時從中動手腳，準備報警釐清真相。記者徐白櫻／攝影
台東市區一家便當店張貼公告，說明店內有喜公休兩天，但這件喜事說起來其實很無奈。記者徐白櫻／攝影
台東市區一家便當店張貼公告，說明店內有喜公休兩天，但這件喜事說起來其實很無奈。記者徐白櫻／攝影

監視器 台東

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