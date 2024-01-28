花蓮193縣道北段路窄急彎多 拓寬工程預估明年底完成
花蓮縣道193線七星潭到新城三棧約6公里路段，因路幅狹窄與多處急彎，加上車流量增多，縣府與公路等政府單位決定拓寬並重新設計施作路線，總經費達5億1472萬元。工程去年5月動工，目前施工進度超前，預計明年底可完工。
縣道193線0至6公里路段平均路寬6至8公尺，行經社區時路幅狹窄、急彎，有時難辨認對向是否有來車。縣府為改善道路，將該路段作為紓解台9線車流的外環道，在2016年環境影響差異分析審查時，卻因沿線鄰近保安林、密植林及公墓等問題，工程暫緩。
縣府建設處、行政院東部聯合服務中心、公路局等單位多次會勘，認為拓寬有其必要性，重新設計路線，包括繞過公墓地區、避開防風保安林地及密植林地區、道路截彎取直、路幅從30公尺縮小至20公尺，以降低對環境影響等，獲中央核定經費，去年5月正式動工。
花蓮縣長徐榛蔚與縣議員邱光明關心拓寬工程進度，日前在建設處長鄧子榆的陪同下前往會勘，希望道路完成拓寬後，有效增進車流速度及安全，解決193線三棧至七星潭路段交通瓶頸問題，達成路更平、人行安、民眾滿意有感的目標。
建設處表示，施工項目包含新闢道路及自行車道、新增橋梁3座、軍方圍牆拆建、複層式密植林帶、新設排水箱涵、增設路燈、草溝及欄杆、植栽綠美化及補植等。其中新闢道路總寬度20公尺，配置為雙向兩車道各3.5公尺，雙向機慢車道各2.5公尺，景觀綠帶及草溝雙向各4公尺，預計明年底完工。
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