「前有砂石車、後有火車」 關山這處平交道路口好可怕
台東關山德高路段鐵路平交道事故頻傳，日前又有小貨車穿越平交道準備銜接台9線，行經黃網線區停等之際鳴笛恰巧響起，進退不得因而扯掉平交道柵欄，居民抱怨路口設計不良日夜生活在恐懼中。鐵路局回應已加強宣導，公路局則表示，初步朝路側增設車道當儲車空間方向努力。
警方統計，德高路段鐵路平交道路口去年共通報8件財損事故，多數都是車輛過高或過長，穿越平交道時不慎扯斷柵欄，本月初又發生一起事故。
「前有砂石車、後有火車，真的沒有閃躲空間！」月初肇事的女車主無奈說，事故當天開著小貨車出門，穿越平交道準備銜接台9線，停等之際恰巧火車到來，當時鳴笛聲音很大聲，沒發現貨車扯斷欄杆，事後台鐵調閱監視器畫面登門求償；路口設計不當是長期問題，無意損壞鐵道設施。
德高里長楊昌隆指出，社區兩處平交道路口緩衝區太短，車子通過黃網線幾乎就是馬路，台9線車流量很大，穿越鐵道後必須停等，否則左轉右轉都很危險，萬一遇上火車從後方通過，心情非常緊張，以前曾討論鐵道高架化，拖延十幾年未能解決，出門很苦惱。
針對社區民眾反映問題，台鐵表示，關山段鐵路與公路屬平行設置，已於平交道增設障礙物偵測系統、平交道告警裝置等項防護措施，重點時段也加派保全人員協助維持平交道秩序，另請道路主管機關評估設置平交道鐵公路號誌聯鎖及加強標誌標線設置。
公路局關山工務段說，去年會同相關單位會勘，地方建議在機慢車道外增加一個車道作為儲車空間，初步會勘是道路空間不足，用地另涉及鐵路局綠籬地帶，待關山鎮公所提報計畫後進一步研商改善措施。
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