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池上油菜花海 迎春節遊客高峰

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東「稻米之鄉」池上鄉利用台東縱谷休耕期栽種綠肥，知名景點伯朗大道兩側農地90公頃油菜花陸續綻放，黃澄澄花海搭配金城武樹及各景點裝置藝術品，油菜花海美景正好可趕上春節出遊高峰。

每年1、2月是台東縱谷休耕期，農友們會栽種油菜花作為綠肥養田，也因整片農地開滿黃澄澄花朵，宛如舖上黃地毯般漂亮，總是吸引遊客及攝影愛好者取景拍照，成為觀光亮點。

池上鄉長林建宏表示，油菜花是農村很具代表性的風情，所以今年邀農民合力栽種約90公頃油菜花，不過由於今年缺水，油菜花生長時間較為緩慢，目前正陸續開花，從現在起開至2月中旬左右，過年期間包括伯朗大道等農地，應該都可以看見花海景觀。

「很期待開好開滿，放眼一望無際的花海。」吳姓遊客說，每年來縱谷欣賞油菜花海，怎麼拍都很美，這次伯朗大道就可以看到，實在太棒了。另名台北遊客說，市區看不到這樣田園風光，很舒服，也很喜歡。

池上鄉公所表示，今年不僅規畫油菜花海，也推出打卡送好禮活動，希望以地景風光帶動觀光效應，讓遊客喜歡池上的美，吸引更多人出遊。

除油菜花田外，關山鎮在米國學校附近也有營造大面積稻田彩繪及波斯菊花海，春節出遊可以一併安排。

菜花 台東 伯朗大道

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