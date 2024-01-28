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花蓮濃濃年味 2萬盞燈籠迎賓

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮縣每年農曆春節期間，大街小巷張燈結綵掛起大紅燈籠，堪稱全台最有年味的縣市；今年2萬盞紅燈籠已在街頭迎賓，縣府更以太平洋燈會龍年主視覺為主題，在花蓮火車站前新春布置，除了紅燈籠、爆竹與金元寶，特別增加農曆春節版的千層鏡，站前紅面鴨也換新，喜迎遊子、遊客到花蓮過新年。

每年歲末年終，花蓮縣政府推出太平洋燈會，成為縣內外民眾走春好去處。今年燈會2月3日晚間7時起在太平洋公園南濱段舉行，主燈邀請科技藝術跨域策展人，也是花蓮子弟的林昆穎擔任藝術顧問，策畫「雲龍戲珠」3D動畫，結合水幕雷射動畫，呈現「雙龍戲珠」特效，燈會主視覺「得天獨厚．躍龍門」以登龍門展現鰲龍躍動姿態，結合書法筆墨的特效畫面，呈現花蓮獨有景致。

花蓮火車站是迎賓大門，縣府觀光處設計新春布置，運用燈會主視覺，加上大紅燈籠、爆竹和元寶等春節元素，顯得喜氣洋洋，還增加特製的千層鏡，以中英文字樣層疊效果向遊客、遊子招手，站前花蓮觀光大使紅面鴨也換成在地藝術家優席夫繪製的「微笑的鴨子」。

縣府觀光處長張志翔說，太平洋燈會將於2月3日至3月4日登場，除了除夕休園外，其餘時段都開放。

花蓮 燈會 火車站

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