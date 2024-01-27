台東味年貨今明兩天進駐台北首都微風超市 山珍海味任你挑

台東永續農業品牌「SLOW SUPER」攜手知名法式主廚Sinasera 24 Nick楊柏偉，共同打造「慢農年味．永續台東」年菜，於今、明兩天在台北微風超市南山店舉辦「SLOW SUPER台東年味慢農市集」。縣長饒慶鈴表示，此次精選有機、慢農的產地食材，為全國選購年貨的消費者帶來最新鮮美味的選擇。

饒慶鈴出席活動時表示，台東永續農業品牌SLOW SUPER積極拓展市場，讓全國看見持續推廣友善環境的慢農職人，從產地到餐桌呈現台東農食價值。繼去年底於台北華山以SLOW SUPER台東慢農市集與台東慢食節聯合辦理，創造熱潮，今年SLOW SUPER首次與微風超市合作，進駐台北商圈，適逢春節年貨採購潮，為全國選購年貨的消費者直送最鮮美的產地食材。

這次邀請楊柏偉，攜手推出特色年菜，以時令食材，設計台東味、具慢食精神的精選年菜食譜，透過活動讓全國消費者看見台東純淨食材與美味料理。

現場集結20家有機友善的典範慢農，邀請楊柏偉，以在地時令食材分別示範米香旗魚塔塔、八寶麻油雞飯、薑黃巧克力等年菜提案料理。楊柏偉指出，此次設計既有台東味又具慢食精神的精選年菜食譜，分享給全國民眾。