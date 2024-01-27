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台東味年貨今明兩天進駐台北首都微風超市 山珍海味任你挑

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東永續農業品牌SLOW SUPER，展銷台東獨特的翠玉釋迦、精品米，十大神農種植的有機紅烏龍茶、讓日本人驚豔的杭菊花茶、紅藜、小米、洛神、薑黃等優質農產。圖/台東縣政府提供
台東永續農業品牌SLOW SUPER，展銷台東獨特的翠玉釋迦、精品米，十大神農種植的有機紅烏龍茶、讓日本人驚豔的杭菊花茶、紅藜、小米、洛神、薑黃等優質農產。圖/台東縣政府提供

台東永續農業品牌「SLOW SUPER」攜手知名法式主廚Sinasera 24 Nick楊柏偉，共同打造「慢農年味．永續台東」年菜，於今、明兩天在台北微風超市南山店舉辦「SLOW SUPER台東年味慢農市集」。縣長饒慶鈴表示，此次精選有機、慢農的產地食材，為全國選購年貨的消費者帶來最新鮮美味的選擇。

饒慶鈴出席活動時表示，台東永續農業品牌SLOW SUPER積極拓展市場，讓全國看見持續推廣友善環境的慢農職人，從產地到餐桌呈現台東農食價值。繼去年底於台北華山以SLOW SUPER台東慢農市集與台東慢食節聯合辦理，創造熱潮，今年SLOW SUPER首次與微風超市合作，進駐台北商圈，適逢春節年貨採購潮，為全國選購年貨的消費者直送最鮮美的產地食材。

這次邀請楊柏偉，攜手推出特色年菜，以時令食材，設計台東味、具慢食精神的精選年菜食譜，透過活動讓全國消費者看見台東純淨食材與美味料理。

現場集結20家有機友善的典範慢農，邀請楊柏偉，以在地時令食材分別示範米香旗魚塔塔、八寶麻油雞飯、薑黃巧克力等年菜提案料理。楊柏偉指出，此次設計既有台東味又具慢食精神的精選年菜食譜，分享給全國民眾。

農業處長許家豪說，此次市集精選有機、友善農家職人，於今、明兩天上午11點至晚間8點，展銷台東獨特的翠玉釋迦、精品米，十大神農種植的有機紅烏龍茶、讓日本人驚豔的杭菊花茶、紅藜、小米、洛神、薑黃等優質農產，邀請大家走進超市年貨採買。

今、明兩天在台北微風超市南山店舉辦「SLOW SUPER台東年味慢農市集」，知名法式主廚Sinasera 24 Nick楊柏偉（左）與縣長饒慶鈴（右）邀大家採購最新鮮美味的台東年貨。圖/台東縣政府提供
今、明兩天在台北微風超市南山店舉辦「SLOW SUPER台東年味慢農市集」，知名法式主廚Sinasera 24 Nick楊柏偉（左）與縣長饒慶鈴（右）邀大家採購最新鮮美味的台東年貨。圖/台東縣政府提供

台東 食材 年菜 微風

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