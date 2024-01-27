影／1949太平輪海難75周年基隆獻花 家屬：沒牆阻擋思念向大海

1949年1月27日，一艘由上海航向基隆的太平輪，於舟山群島附近海域攔腰撞上貨輪建元輪，造成逾千人罹難。今天太平輪海難75周年，海難遺族家屬齊聚太平輪紀念碑前獻花、追思。家屬說，以前被軍方營區圍籬擋住，現在紀念碑直接面向大海，民眾可自由參觀、追悼，希望所有人都能記住這段歷史。

今天基隆下著毛毛細雨，家屬上午10時在紀念碑前由文化局長江亭玫帶領默哀、獻花追思，家屬有的坐輪椅，有的已逾80歲，遠從各地來憑弔海難的受難者，不少人憶往，忍不住紅了眼眶。

文化局長江亭玫表示，太平輪海難75周年追悼，銘記的不僅是家屬的思念，也藉此現了當時代渴望奔向自由與和平的精神映像，讓後代世人走近、知悉，關注大時代下的故事，共同面對歷史的記憶，珍惜台灣這塊土地的自由與民主。

文化資產科長郭麗雅說，為表達追思之情，1951年設立衣冠塚，原設立於沙灘，碑文面海，後填海造陸，紀念碑被劃入軍方營區圍牆內。2017年協調國防部退縮圍牆，太平輪家屬得以自由進出紀念碑憑弔，後經過美化工程，於紀念碑旁設立敘事牆，說明太平輪事件的故事及來龍去脈，彰顯大時代悲歡離合下的太平輪故事。

市府3年前結合基隆要塞司令部官邸、校官眷舍、清法戰爭紀念園區等，規畫沙灣歷史文化園區，成為太平輪紀念公園。

孫姓家屬說，他已是第三代了，但這段逃難撞船的歷史大家都銘記於心，每年都會來紀念碑追思，現在沒有軍方的圍牆阻隔，可以直接看向大海。