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花蓮太平洋燈會將登場 紅燈籠高掛火車站布置換新裝

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
迎接農曆春節，花蓮大街小巷已高掛2萬盞紅燈籠，喜氣洋洋。圖／花蓮縣政府提供
迎接農曆春節，花蓮大街小巷已高掛2萬盞紅燈籠，喜氣洋洋。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣每年農曆春節期間，大街小巷張燈結綵高高掛起大紅燈籠，堪稱全台最有年味的縣市；今年2萬盞紅燈籠已在街頭迎賓，縣府更以太平洋燈會龍年主視覺為主題，在花蓮火車站前新春布置，除了紅燈籠、爆竹，特別增加農曆春節版的千層鏡，站前紅面鴨也換新，以嶄新面貌喜迎遊子、遊客到花蓮過新年。

每年歲末年終，花蓮縣政府推出太平洋燈會，成為縣內外民眾走春好去處。今年燈會將於2月3日晚間7時在太平洋公園南濱段舉行，主燈邀請到科技藝術跨域策展人，也是花蓮子弟的林昆穎擔任藝術顧問，引用故宮典藏的「鏤空月裁雲金龍運巧智奪天晶片心」象牙球工藝，策畫「雲龍戲珠」3D動畫，結合水幕雷射動畫，呈現「雙龍戲珠」特效。

縣府也再次請來設計教父陳俊良操刀燈會主視覺「得天獨厚．躍龍門」，以登龍門展現鰲龍躍動姿態，結合書法筆墨的特效畫面，呈現花蓮獨有景致。

花蓮火車站是全縣迎賓大門，縣府觀光處用心在花蓮火車站設計新春布燈，除了運用燈會主視覺，加上大紅燈籠、爆竹和元寶，喜氣洋洋，還增加為春節特制的千層鏡，以層疊效果展示「歡迎回家花蓮我們家Make yourself home in Hualien」字樣，站前花蓮觀光大使紅面鴨也換成由在地藝術家優席夫繪製的「微笑的鴨子」。

縣府觀光處長張志翔說，太平洋燈會將於2月3日至3月4日登場，除了除夕休園外，其餘時段都開放，歡迎全國各地遊客到花蓮體驗濃濃年味，喜氣迎新春。

迎接農曆春節，花蓮縣府以燈會龍年主視覺，在花蓮火車站做新春布置，喜氣洋洋。圖／花蓮縣政府提供
迎接農曆春節，花蓮縣府以燈會龍年主視覺，在花蓮火車站做新春布置，喜氣洋洋。圖／花蓮縣政府提供
迎接農曆春節，花蓮縣府以燈會龍年主視覺，在花蓮火車站做新春布置，其中特製的千層鏡，以層疊效果展示。圖／花蓮縣政府提供
迎接農曆春節，花蓮縣府以燈會龍年主視覺，在花蓮火車站做新春布置，其中特製的千層鏡，以層疊效果展示。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 燈會 火車站

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