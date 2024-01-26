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基隆下月起罰改裝噪音車加倍6000元起跳 深夜後再加倍阻炸街

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆2/1罰改裝噪音車加倍6千起跳，深夜後再加倍阻炸街。圖／環保局提供
基隆2/1罰改裝噪音車加倍6千起跳，深夜後再加倍阻炸街。圖／環保局提供

基隆市、新北市交界處很多道路筆直常有改裝車飆速擾民，為打擊改裝噪音車輛，基隆市府今天宣布，2月1日起，使用未認證或任意變更排氣管的車輛，行駛於道路致妨害安寧，罰鍰從3000元增為6000元起跳，深夜11時至翌日上午7時違反者再加倍裁處；車主如仍未改善，按次累罰，單次最高可處3萬元罰鍰。

基隆市汽機車改裝的噪音長期困擾民眾，與新北交界道路常有汽機車狂飆，民眾飽受困擾，影響入夜後安寧，多名議員去年要求相關單位要加強取締，並從源頭改裝車行改善。

環保局空氣及噪音管制科長林佳儀指出，市政府去年11月修正公告，針對未使用認證排氣管之車輛逕行裁處，去年「寧靜街坊專案」警方每日晚間於陳情熱點路段執行攔查作業，針對未使用認證排氣管車輛移送環保局逕行裁處不合規定者，當場開罰3000元。去年陳情通報案件共542件，裁處共244件。

2月1日起，使用未認證排氣管或任意變更經主管機關噪音檢驗合格排氣管車輛，行駛於道路致妨害安寧，罰鍰6000元起跳；於夜間時段晚上11時至上午7時，違反者加倍裁處，並請車主立即改善。

環保長馬仲豪說，除了警察局通報案件外，也在陳情熱點路段執行環警監聯合稽查及移動式聲音照相科技執法，呼籲民眾勿使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管行駛於道路，並注意行駛時音量，以免受罰。

警方運用大數據概念，曾針對民眾檢舉「改裝噪音車輛」案件分析噪音車輛出沒熱時、熱點，其中以信義區東信路最多，時段多集中在晚間10時到12時及0時到2時；另外，仁一路、南榮路、新豐街、暖暖街、源遠路、中華路、湖海路等路段，民眾也常有反映。

排氣管檢測不合格違反「噪音管制法」第26條噪音超標，可處1800元以上3600元以下罰鍰；第23條使用未認證排氣管，可處3000元以上3萬元以下罰鍰，並責令車主限期改善、複檢。

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