寒流走了農作尚未傳災情 三星上將梨趕緊補充營養

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

寒流過去，農業大縣宜蘭目前尚未傳出農作物災情，縣府表示，寒災影響通常要過1、2周才會顯現，目前已請各鄉鎮市公所密切注意。最容易受寒災影響的三星上將梨，恰逢開花時分，前幾日氣溫都在15度以下較難授粉，昨天溫度回升，農民趕緊出門噴營養劑，盼將寒流影響降到最低。

1月22日寒流報到，連續3、4日宜蘭氣溫都在10度上下，縣府農業處先前已提醒農民防寒，針對果樹宜設防風網，保護秧苗可用不織布覆蓋，蔬菜類則建議加水灌溉保持流動性；每年這個時節都有機會遭遇寒流，農友大多有所準備。

農業處農業產銷科表示，寒害大多要等1、2周甚至1個月後，若有狀況會立即到場勘查，以過往經驗，較可能受到影響的作物包含梨穗、秧苗等等。

三星地區農會推廣部主任林張發說，近期恰好是上將梨穗開花，氣溫要高於15度才容易授粉結果，前幾天氣溫都在10度左右，昨天氣溫回升，農友趕緊出門噴灑營養劑，目前也在密切注意下一波寒流或雨水，以免重現去年寒災慘況。

農業處指出，目前時節宜蘭不是高麗菜主要產區，且高麗菜耐寒，較不用擔心。林張發也表示，冬季寒冷，中南部的高麗菜產量大，宜蘭四季、南山的高麗菜避免競價，種植數量較少，等到春、夏中南部高麗菜產量下降，才是四南地區高麗菜大量種植的時機。

高麗菜 寒流 氣溫

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