9旬回收嬤470萬積蓄 捐消防局添利器

花蓮縣消防局近日獲贈一批總價達470萬元的高階多功能生理監視器，捐贈者是高齡92歲婦人黃梅竹，她曾在路邊目睹消防人員努力救人，挽回一條寶貴性命，自己省吃儉用，大方將存了一輩子的積蓄全數捐出，她與家人低調謙和，都未出席捐贈儀式，只期盼消防局善用這批器材，救助更多人。

消防局緊急救護科長林武正說，去年10月接到黃梅竹女兒的電話，表示母親有一筆積蓄，想捐給消防局添購救災救難利器，兩人相約見面，他詳細介紹消防局各項任務及需求，沒想到最後對方還加碼100多萬元，共捐出470萬元，添購5組生理監視器。

近日辦捐贈儀式，黃梅竹因行動不便人在養護中心休養，女兒也未出席，消防局代理局長吳兆遠代表受贈，允諾一定將器材轉發第一線消防隊員，妥善利用。這批多功能生理監視器具備血壓、血氧、體溫、脈搏、呼吸等生理量測功能，還有12導程、電擊功能等，將配發到美崙、仁里、自強、光復及富里等5處消防分隊。

林武正說，黃梅竹阿嬤從小接受日本教育，精通日語、客語和國台語，信仰十分虔誠，20歲起就陪著天主教田埔教堂的神父四處下鄉宣教。

黃梅竹成長在物資匱乏的年代，非常勤奮，年輕時忙著照顧家庭，偶爾也打零工賺錢，晚年生活寬裕許多，依然沒閒著，70歲加入家庭式環保回收的行列，不論烈日寒冬，身材嬌小的她總是牽著一台小腳踏車，四處蒐集寶特瓶、紙箱，將賺來的每一分錢都存起來。

黃的女兒說，母親雖未曾受過消防局救護，但曾在路邊目睹消防人員努力救人，挽回一條寶貴性命的過程，非常感佩，才動了捐款的念頭。