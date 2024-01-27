基隆「城上城」社區前 嚴抓違停

基隆市麥金路「城上城」大型社區前，因有商店林立，但民眾卻發現，明明畫有紅線，經常整排汽車、貨車閃黃燈臨停，因車流量大，公車也受影響，迫使車輛常跨越雙黃線到對向，車流混亂，致險象環生。警方表示，已加強取締違停告發。

基隆麥金路位居國1和國3號間，為國道客運、市公車通行要道，車流往來頻密，上下班尖峰時段也都常塞車。「城上城」位於基隆長庚醫院附近，是知名豪宅等級社區，社區前路段車流量也很大。

民眾投訴，該社區外一處彎道常整排貨車、自小客，打著雙黃燈臨停，地上有畫紅線，依規定24小時都不能臨停，迫使其他車輛行經時，須跨越雙黃線，尤其有公車經過時，其他車輛根本難以前進，被逼開到對向才能繞過去。

李姓駕駛表示，城上城1樓有很多商店，許多車雖是為了上下貨，但也有自小客是臨停，貪圖一時方便，整排8、9輛違停是常事，更常有10多輛排一整排。他質疑，「豪宅取締就不一樣嗎？」已民怨四起。

基隆市警察局第四分局安樂派出所長李羿伸表示，針對民眾反映已立即前往現場查處，並加強該路段違規停車告發，也針對周邊交通進行疏導，該社區1樓因商家林立，有上下客貨需求，警方將持續加強周邊交通巡查取締，以維護用路人行車安全。