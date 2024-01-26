基隆豪宅城上城社區前紅線 整排車違停阻車流險象環生

基隆市麥金路豪宅等級的「城上城」大型社區前，因有商店林立，民眾投訴明明畫有紅線，卻經常有整排汽車、貨車閃黃燈臨停，因車流量很大，公車也受影響，迫使同向車輛常得跨越雙黃線到對向，致車流混亂，致險象環生。警方表示，已加強取締違停告發，並派員加強疏導。

基隆麥金路居國1和國3號間，為國道客運、市公車通行要道，車流往來非常頻密，上下班尖峰時段也都塞車，位基隆長庚醫院附近「城上城」大型社區是知名豪宅，社區前路段車流量也很大。

民眾投訴城上成社區外一處彎道常整排貨車、自小客，打著雙黃燈臨停，地上明明畫紅線，依規定24小時都不能臨停，迫使導致其他車輛行經必須跨越雙黃線才能通過，尤其有公車經過時，其他車輛根本難以前進，被逼開到對向才能繞過去，導致險象環生。

李姓駕駛表示，城上城1樓有很多商店，很多車為了上下貨，但也有自小客是臨停等人，貪圖一時方便，整排8、9輛違停是常事，更常有10多輛排一整排。他質疑「豪宅取締就不一樣嗎？」已引民怨。

基隆市警察局第四分局安樂派出所長李羿伸表示，針對民眾反映已立即前往現場查處，並加強該路段違規停車告發，亦針對周邊交通進行疏導。該社區1樓因商家林立，有上下客貨之需求，警方將持續加強周邊交通巡查取締工作，以維護用路人行車安全。