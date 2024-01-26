快訊

元大加入月配息ETF戰場！00940發行價10元、有收益平準金、3月11號募集

這國家很「吸金」！美15家晶片廠擬投資80億美元 英飛凌也要擴編員額

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆豪宅城上城社區前紅線 整排車違停阻車流險象環生

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆豪宅城上城社區前紅線彎道，整排違停阻車流引民怨。記者游明煌／攝影
基隆豪宅城上城社區前紅線彎道，整排違停阻車流引民怨。記者游明煌／攝影

基隆市麥金路豪宅等級的「城上城」大型社區前，因有商店林立，民眾投訴明明畫有紅線，卻經常有整排汽車、貨車閃黃燈臨停，因車流量很大，公車也受影響，迫使同向車輛常得跨越雙黃線到對向，致車流混亂，致險象環生。警方表示，已加強取締違停告發，並派員加強疏導。

基隆麥金路居國1和國3號間，為國道客運、市公車通行要道，車流往來非常頻密，上下班尖峰時段也都塞車，位基隆長庚醫院附近「城上城」大型社區是知名豪宅，社區前路段車流量也很大。

民眾投訴城上成社區外一處彎道常整排貨車、自小客，打著雙黃燈臨停，地上明明畫紅線，依規定24小時都不能臨停，迫使導致其他車輛行經必須跨越雙黃線才能通過，尤其有公車經過時，其他車輛根本難以前進，被逼開到對向才能繞過去，導致險象環生。

李姓駕駛表示，城上城1樓有很多商店，很多車為了上下貨，但也有自小客是臨停等人，貪圖一時方便，整排8、9輛違停是常事，更常有10多輛排一整排。他質疑「豪宅取締就不一樣嗎？」已引民怨。

基隆市警察局第四分局安樂派出所長李羿伸表示，針對民眾反映已立即前往現場查處，並加強該路段違規停車告發，亦針對周邊交通進行疏導。該社區1樓因商家林立，有上下客貨之需求，警方將持續加強周邊交通巡查取締工作，以維護用路人行車安全。

基隆 違停 豪宅

延伸閱讀

年關近彰化北斗區4天阻詐400萬元 警方加強力道反詐

從登革熱防治到掃街擔任志工逾25年 台南歐來發夫婦獲表揚

基隆社區紛爭大廳罵人「狗眼看人低」 老翁公然侮辱判罰3千

高雄轎車巷內違停擋住消防車 路人不平「拍照貼網」

相關新聞

基隆豪宅城上城社區前紅線 整排車違停阻車流險象環生

基隆市麥金路豪宅等級的「城上城」大型社區前，因有商店林立，民眾投訴明明畫有紅線，卻經常有整排汽車、貨車閃黃燈臨停，因車流...

寒流離開！宜蘭尚未傳出農作物災情 上將梨趕緊補充營養

寒流過去，農業大縣宜蘭目前尚未傳出農作物災情，縣府表示寒災影響通常要過1、2周才會顯現，目前已請各鄉鎮市公所密切注意。最...

羅東迎春節！年貨市場抽大獎 大型垃圾免費清運大掃除

羅東鎮是宜蘭縣人口第二多的鄉鎮市，人口密度更高居全國第一，春節過年熱鬧無比，兩大傳統市場民生、開元年貨市集人擠人，鎮公所...

外來種強勢入侵花蓮 林業署、台泥移除45公噸還變燃料

花蓮縣木瓜溪等河川高灘地，受外來種銀合歡強勢入侵，排擠原生物種生存空間。林保花蓮分署、第九河川分署、台泥公司合作，移除木...

92歲嬤省吃儉用作回收 畢生積蓄捐消防添購急救設備

花蓮縣消防局近日獲贈一批總價達470萬元的高階多功能生理監視器，捐贈者是高齡92歲的黃梅竹阿嬤，她在物資匱乏的年代成長，...

慈濟志工台東縱谷送出2萬6千暖暖貼 溫暖陪伴老小過冬

這週台灣迎來今年入冬以來最強的寒流，部分地區還因此降雪，也有民眾因為受不了低溫出現身體不適甚至失去生命。慈濟基金會關山聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。