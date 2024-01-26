寒流過去宜蘭尚未傳出農作物災情　上將梨趕緊補充營養

寒流過去，農業大縣宜蘭目前尚未傳出農作物災情，縣府表示寒災影響通常要過1、2周才會顯現，目前已請各鄉鎮市公所密切注意。最容易受寒災影響的三星上將梨，恰逢開花時分，前幾日氣溫都在15度以下較難授粉，今天溫度回升，農民趕緊出門噴營養劑，盼將寒流影響降到最低。

1月22日寒流報到，連續3、4日宜蘭氣溫都在10度上下，宜蘭縣府農業處先前已提醒農民防寒，針對果樹宜設置防風網，保護秧苗可用不織布覆蓋，蔬菜類則建議加水灌溉保持流動性；農業處指出，每年這個時節都有機會遭遇寒流，農友大多有所準備。

農業處農業產銷科表示，寒害有時間性，大多要等1、2周甚至1個月後，才能比較準確的評估影響，目前尚未接到反映，已與各鄉鎮市公所密切保持聯繫，若有狀況會立即到場勘查；以過往經驗，較可能受到影響的作物包含梨穗、秧苗等等。

三星地區農會推廣部主任林張發說，近期恰好是上將梨穗開花，氣溫要高於15度才容易授粉結果，前幾天氣溫都在10度左右，今天氣溫回升，農友趕緊出門噴灑營養劑，目前也在密切注意下一波寒流或雨水，以免重現去年寒災慘況。