外來種強勢入侵花蓮 林業署、台泥移除45公噸還變燃料

花蓮縣木瓜溪等河川高灘地，受外來種銀合歡強勢入侵，排擠原生物種生存空間。林保花蓮分署、第九河川分署、台泥公司合作，移除木瓜溪高灘地銀合歡廢木料，透過台泥水泥窯高溫處理，轉化為生質能，一舉移除逾45噸銀合歡，減少原地萌發風險，也降低碳排。

銀合歡原本產於中美洲一帶，因萌櫱、大量種子繁殖，生育能力極強，且毒素具排他性，擴散的速度相當快，東台灣多處河川高灘地都遭入侵，影響河灘地生態環境。

林業及自然保育署花蓮分署表示，花蓮溪支流的木瓜溪高灘地被列為國土保育綠色網絡花蓮溪流保育軸帶的重點推動區域之一，也因為銀合歡入侵，降低生物多樣性，花蓮分署從110年起，分年剷除銀合歡。

分署長黃群策說，以往移除後是將廢木材原地堆置，但遺留種子可能有萌發，且有碳排的問題，去年與水利署第九河川分署、台泥和平分公司簽署「花蓮外來入侵植物資源化合作備忘錄」，將一年來移除的45.52公噸銀合歡廢材交給台泥，利用水泥窯特性，將廢材轉化為無害的再生資源。