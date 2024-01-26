快訊

熊霓戀上江大成！胡瓜「不爽背鍋」打破沉默：當初為什麼不澄清？

十二星座財富自由排行榜！賺錢小能手金牛奪冠 他們太愛美守不住財

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外來種強勢入侵花蓮 林業署、台泥移除45公噸還變燃料

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
林業署花蓮分署移除木瓜溪高灘地銀合歡，以往採現地堆置處理。圖／林業署花蓮分署提供
林業署花蓮分署移除木瓜溪高灘地銀合歡，以往採現地堆置處理。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮縣木瓜溪等河川高灘地，受外來種銀合歡強勢入侵，排擠原生物種生存空間。林保花蓮分署、第九河川分署、台泥公司合作，移除木瓜溪高灘地銀合歡廢木料，透過台泥水泥窯高溫處理，轉化為生質能，一舉移除逾45噸銀合歡，減少原地萌發風險，也降低碳排。

銀合歡原本產於中美洲一帶，因萌櫱、大量種子繁殖，生育能力極強，且毒素具排他性，擴散的速度相當快，東台灣多處河川高灘地都遭入侵，影響河灘地生態環境。

林業及自然保育署花蓮分署表示，花蓮溪支流的木瓜溪高灘地被列為國土保育綠色網絡花蓮溪流保育軸帶的重點推動區域之一，也因為銀合歡入侵，降低生物多樣性，花蓮分署從110年起，分年剷除銀合歡。

分署長黃群策說，以往移除後是將廢木材原地堆置，但遺留種子可能有萌發，且有碳排的問題，去年與水利署第九河川分署、台泥和平分公司簽署「花蓮外來入侵植物資源化合作備忘錄」，將一年來移除的45.52公噸銀合歡廢材交給台泥，利用水泥窯特性，將廢材轉化為無害的再生資源。

黃群策表示，過去缺乏經驗，也沒有數據，不易估算成本和效益，這是首度以不同方式處理銀合歡，既可減少碳排放，也能降低銀合歡復萌的風險，更重要的是獲得的數據可以提供各界參考，也希望能媒合輔導一些相關企業參與，增加剷除的面積和量體，達到減碳與永續目標。

林業署花蓮分署在木瓜溪河灘地移除外來種銀合歡。圖／林業署花蓮分署提供
林業署花蓮分署在木瓜溪河灘地移除外來種銀合歡。圖／林業署花蓮分署提供
林業署花蓮分署與台泥等單位合作，將銀合歡廢材轉化為再生資源，減碳又達到移除外來種目標。圖／林業署花蓮分署提供
林業署花蓮分署與台泥等單位合作，將銀合歡廢材轉化為再生資源，減碳又達到移除外來種目標。圖／林業署花蓮分署提供

延伸閱讀

牛隻「趴趴走」闖鐵軌撞凹列車 花蓮要罰了！飼主最重罰6萬

玩遍台灣很困難？他40歲還沒去過宜蘭、花蓮！網一面倒給這建議

台泥鼓山舊廠活化成柴山休憩節點 高雄不再灰濛濛

台泥再摘榮譽 成全球首批自然財務揭露倡議TNFD先行企業

相關新聞

外來種強勢入侵花蓮 林業署、台泥移除45公噸還變燃料

花蓮縣木瓜溪等河川高灘地，受外來種銀合歡強勢入侵，排擠原生物種生存空間。林保花蓮分署、第九河川分署、台泥公司合作，移除木...

92歲嬤省吃儉用作回收 畢生積蓄捐消防添購急救設備

花蓮縣消防局近日獲贈一批總價達470萬元的高階多功能生理監視器，捐贈者是高齡92歲的黃梅竹阿嬤，她在物資匱乏的年代成長，...

慈濟志工台東縱谷送出2萬6千暖暖貼 溫暖陪伴老小過冬

這週台灣迎來今年入冬以來最強的寒流，部分地區還因此降雪，也有民眾因為受不了低溫出現身體不適甚至失去生命。慈濟基金會關山聯...

鐵路頻傳撞牛 花蓮預告放牧草案

花東間鐵路長達150公里，近年不時發生放牧牛隻侵入鐵軌造成事故，花蓮縣府訂定自治條例規範飼主管理責任，違者最高罰6萬，近...

宜蘭南澳水域遊憩 將全面開放

宜蘭南澳神秘沙灘民國107年曾發生瘋狗浪襲捲沙灘車，導致遊客及業者共5人落海死亡意外，縣府隨即公告該地區水域禁止水域遊憩...

人行道破損未串連 基隆新豐街將改善

基隆市新豐街全長1.5公里，路寬約12公尺，兩側商家、大型集合式住宅林立，只有部分路段設有人行道，行人通行空間混雜私人土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。