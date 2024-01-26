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慈濟志工台東縱谷送出2萬6千暖暖貼 溫暖陪伴老小過冬

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
慈濟基金會關山聯絡處今早準備暖暖貼分送給台東縱谷社區的關懷據點、文健站、公私立幼兒園和療養院，希望能夠用溫暖來陪伴年長者和小朋友平安度過寒冷的冬天。記者尤聰光／攝影
慈濟基金會關山聯絡處今早準備暖暖貼分送給台東縱谷社區的關懷據點、文健站、公私立幼兒園和療養院，希望能夠用溫暖來陪伴年長者和小朋友平安度過寒冷的冬天。記者尤聰光／攝影

這週台灣迎來今年入冬以來最強的寒流，部分地區還因此降雪，也有民眾因為受不了低溫出現身體不適甚至失去生命。慈濟基金會關山聯絡處今早準備暖暖貼分送給台東縱谷社區的關懷據點、文健站、公私立幼兒園和療養院，希望能夠用溫暖來陪伴年長者和小朋友平安度過寒冷的冬天。

今早8點不到慈濟志工們就將暖暖貼送到聖十字架療養院、鴻德幼兒園、關山鎮立幼兒園，拿到暖暖貼小朋友被外觀的卡通人物吸引趕緊撕開貼在衣服希望快點發熱。療養院指出，這波寒流濕冷狀態加上輻射冷卻效應，考量院民們的身體抵抗力普遍較弱情況根本不敢在空曠處活動。

慈濟基金會的寒冬送暖行動讓關山鎮老老少少都覺得很有感，關山鎮關懷據點、文健站和幼兒園在收到暖暖貼後都表示太開心了。有長輩說貼在衣服上不用擔心燙傷。慈濟基金會志工指出，這次收到近2萬6000包的暖暖貼，在調查所需要的數量後用最快的速度分發出去。

這波寒流來襲民眾是冷到皮皮挫，各醫療診所還出現不少看診人潮。關山衛生所表示，新的一年開始包括類流感、新冠病毒等疫情有增加的趨勢，尤其這星期的寒流報到更是雪上加霜。請符合公費流感、肺炎鏈球菌等疫苗接種資格的民眾盡早接種以增強保護力。

呼籲民眾務必要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、缺氧等危險徵兆，趕快就醫並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

關山幼兒園在收到暖暖貼後，要老師馬上貼在衣服上保暖。記者尤聰光／攝影
關山幼兒園在收到暖暖貼後，要老師馬上貼在衣服上保暖。記者尤聰光／攝影

類流感 寒流 幼兒園 肺炎

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