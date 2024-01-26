人行道破損未串連 基隆新豐街將改善

基隆市新豐街全長1.5公里，路寬約12公尺，兩側商家、大型集合式住宅林立，只有部分路段設有人行道，行人通行空間混雜私人土地，缺乏規畫且破損，民代會勘盼加速整合改善。市府說，將串連行人通行空間，預計今年底完成改善。

議長童子瑋、議員許睿慈前天會同市府交通處、工務處、都發處，及新豐街兩側多個社區管委會，會勘通行空間改善計畫。

居民說，道路兩側大型社區林立，超過6千多戶，沿線有許多新建案，車流、人流都大，但行人通行空間小，僅部分路段有人行道，其他空間多是社區私人土地的花台、公共空間．破損、高低落差大，曾造成路人跌倒受傷，有居民形容「走在那一帶常心驚肉跳」。

許睿慈表示，新豐街戶數多、行人通行需求大，因缺乏妥善規畫，行人通行空間土地所有權分屬於不同社區，欠缺串連及整合。許指出，因高低落差大，又有水溝蓋、花圃等公共設施，對行人動線形成阻礙，僅單側靠近巴賽隆納、海洋大學世界社區有人行空間，長期供公共通行使用，市府要加速統合改善。

童子瑋建議，短期作法是市府可針對人行道路面破損先修繕，長期方案是交通處應配合內政部計畫改善，打造行人友善交通環境。

工務處說，會針對新豐街沿線需修繕地點先行改善，保障行人通行安全。交通處回應，新豐街沿線規畫建置全段友善人行道、智能交通號誌、道路標誌標線及道路路口安全等，整合串連各社區前人行道設計，打造行人友善空間，經費2328萬元，內政部補助1909萬元，預計今年底完工。