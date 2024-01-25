以大馬球王激勵 宜蘭聽障生林佳勳獲世界青年羽球金牌

瑞芳高工2年級的林佳勳出身宜蘭，自幼雙耳失聰，在羽球場找到了一片天地，日前代表中華台北隊參加世界聽障青年運動會，奪下混雙金牌與男單銀牌。他的偶像是馬來西亞球王李宗偉，面對挫折不屈不撓、堅定前進的心就是最好的人生榜樣。

林佳勳今年17歲，生於宜蘭一個平凡的家庭，父親是卡車司機，母親是幼教老師。他出生時患上先天性重度聽障，雙耳幾乎完全聽不到聲音，成長過程中又被診斷出過動、焦慮等症狀，也因為身體的不便難免遭到異樣的眼光，甚至不公平的對待。

林佳勳就讀宜蘭竹林國小5年級時，為了解決過動與焦慮，母親讓他加入學校的羽球隊。起初只是打發時間，升上6年級後從教練口中得知，原來還有世界聽障羽球比賽，一下子提起了興致，訂下目標要打進世界，更加刻苦訓練，也逐漸愛上羽球。

失聰對羽球影響大不大？或許有人認為不是失明或更嚴重的肢體殘缺，但對林佳勳而言，仍要付出數倍於他人的努力。從竹林國小到中華國中，再到瑞芳高工體育班，林佳勳與其他一般生一起生活、訓練，既要克服身體的困難，僅依靠視覺判斷球的位置與落點，更要打破聽障生與一般生的藩籬。

練球有低潮，生活上與同儕之間也難免遇到誤會甚至排擠，林佳勳總會回想起1個人，馬來西亞球王李宗偉。他第一次認識李宗偉，是李的自傳電影「敗者為王」，隨著深入了解，逐漸被大馬球王遇到挫折時仍不懈努力、認真練球的精神所折服，「我覺得我們的遭遇很像」，因此更要向球王看齊。

林佳勳的努力逐漸開花，今年1月16日、17日，在巴西聖保羅的2024世界聽障青年運動會斬獲1金1銀，「這次比賽中心態進步很多，即使前一天的表現不滿意，第二天也會馬上調整過來」；這不是終點，林佳勳已經下定決心走上羽球之路，未來會繼續奮鬥，直到沒辦法再打羽球為止。