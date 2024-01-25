解除禁令！宜蘭南澳海域「全面開放」水上活動通通能玩

宜蘭南澳神秘沙灘107年曾發生瘋狗浪襲捲沙灘車，導致5名遊客及業者落海死亡意外，縣政府隨即公告該地區海域禁止海域遊憩活動，但是在110年修正第一階段開放部分活動，縣府工旅處今天邀集地方人士及水上活動愛好者開會研商，達成第二階段「全面開放」水域遊憩活動共識。

經與會者經過充分溝通交換意見，氣氛平和，達成4點共識，包括南澳地區海域，全年度可以從事各項海域遊憩活動。另要求業務單位最慢於45天內，完成海域遊憩活動開放公告。第三要求現場標示活動風險、相關警示、及配合保育等相關事項。此外，要業務單位持續宣導海域遊憩活動風險。

縣府工商旅遊處表示，縣府所管轄的海域是朝向開放海域遊憩活動的方向辦理，其中宜蘭縣南澳海岸屬於陡降型海岸，潛藏著諸多風險，所以在107年發生不幸意外，同年發布該地區海域全面禁止海域游憩活動。

在開放的大前提下，後續因應民眾建議，縣府工旅處委託成功大學進行評估結果，於110年修正公告，第一階段開放每年4月至9月可從事「中、低風險」海域遊憩活動，例如獨木舟、SUP等，其餘因考量南澳為陡降型海岸，為保障安全，全年禁止游泳、衝浪及水上腳踏車等三項「高風險」海域遊憩活動。

日前因衝浪玩家抗議要求開放，縣府工旅處啟動第二階段程序，今天邀請南澳地區海域相關中央、地方政府單位及海域遊憩活動相關公協會等官方、民間討論，獲得南澳地區海域開放衝浪及全年度開放從事海域遊憩活動等共識。