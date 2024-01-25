花蓮限定 市公所與插畫、日本書法家攜手推出特色春聯

農曆龍年將至，花蓮市公所攜手插畫家Duncan與日本書法家曾山尚幸，推出2款龍年春聯，市長魏嘉彥今早走訪市場拜早年，贈送限定版春聯，也將分送到全市各家戶，市公所今、明兩天還舉辦揮毫贈春聯活動，提供客製化的春聯題字。

花蓮市公所在前市長魏嘉賢時期，開始與在地出身的Duncan合作，農曆年節依照當年生肖，推出聯名款春聯，「花蓮限定」相當搶手，獲得極大回響，今年再度合作推出金龍限定版春聯，以生動的金龍搭配飛躍的形象，祝福「龍心大悅」、「龍年行大運」。

今年還邀請日本街頭書法藝術家曾山尚幸以自創「Soyamax體」，書寫「龍」字，搭配市長魏嘉彥的Q版人像，設計出另一款特色春聯，各有特色，市公所近日陸續投送到全市4萬5000多個家戶，也放置在市公所1樓服務中心，供市民於上班時間前往索取。

市長魏嘉彥今天一早帶著兩款限定版春聯，到重慶市場及大同市場向攤商及採買的市民拜早年，許多民眾看到喜氣又具特色的春聯，爭相索取，2月1、2日還將到市內其他傳統市場發送。

魏嘉彥說，歲末年終許多民眾忙著辦年貨，為了因應民眾採買需求，重慶市場於2月1日至8日，營業時段將從下午3時延長到6時，提供午後市集的服務。