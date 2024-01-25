花蓮80年竹田義民亭客家信仰中心 縣府修繕廁所增安全

花蓮縣富里鄉竹田義民亭是當地客家族群信仰中心，是花東地區唯一主祀義民爺的廟宇，成為當地鄉親聚會的場域，但其廁所過於老舊，增加長輩如廁風險。縣府花費近120萬元翻修，並增設無障礙空間，整體工程預計農曆年前完成，讓新春參拜鄉親更方便，有助花蓮客庄觀光及文化的提升。

富里竹田義民亭建於1945年，至今有近80年的歷史，由新竹移居當地墾拓的客家人所建，信眾大多來自羅山村與新興村等地，是周遭村落的信仰中心，每逢義民節儀式，吸引許多人共襄盛舉，是當地人凝聚感情地方。

花蓮縣政府客家事務處長潘乾鑑表示，竹田義民亭不僅是南區客家精神的宗教場域，也是當地鄉親聚會的重要場所，尤其是神轎班與神轎體驗文化極具特色；人口以長者居多，周邊還有老人會及社區發展協會，每逢節慶或民眾參訪廟宇時，如廁需求增加，但原廁所設備多處老舊不堪使用，造成信眾及遊客不便也增添風險。

縣府挹注約120萬元辦理竹田義民亭廁所修繕工程，除整修舊有的設備，也增設無障礙空間，提供長者友善的如廁環境，預計農曆年前完工，盼完成整建後，讓新春參拜的信眾及遊客感受花蓮舒適客庄環境。