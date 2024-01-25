快訊

首批一年兵今早入營 女友落淚喊「希望男友趕快出來」

蘆洲百坪空地成黑道靈堂 為何這精華地段受江湖青睞

108課綱讓運氣與實力接近 素養加大家長、孩子挑戰

花蓮80年竹田義民亭客家信仰中心 縣府修繕廁所增安全

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮富里鄉竹田義民亭是南區客家族群的信仰中心，也是當地鄉親聚會的重要場域。圖／花蓮縣政府提供
花蓮富里鄉竹田義民亭是南區客家族群的信仰中心，也是當地鄉親聚會的重要場域。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣富里鄉竹田義民亭是當地客家族群信仰中心，是花東地區唯一主祀義民爺的廟宇，成為當地鄉親聚會的場域，但其廁所過於老舊，增加長輩如廁風險。縣府花費近120萬元翻修，並增設無障礙空間，整體工程預計農曆年前完成，讓新春參拜鄉親更方便，有助花蓮客庄觀光及文化的提升。

富里竹田義民亭建於1945年，至今有近80年的歷史，由新竹移居當地墾拓的客家人所建，信眾大多來自羅山村與新興村等地，是周遭村落的信仰中心，每逢義民節儀式，吸引許多人共襄盛舉，是當地人凝聚感情地方。

花蓮縣政府客家事務處長潘乾鑑表示，竹田義民亭不僅是南區客家精神的宗教場域，也是當地鄉親聚會的重要場所，尤其是神轎班與神轎體驗文化極具特色；人口以長者居多，周邊還有老人會及社區發展協會，每逢節慶或民眾參訪廟宇時，如廁需求增加，但原廁所設備多處老舊不堪使用，造成信眾及遊客不便也增添風險。

縣府挹注約120萬元辦理竹田義民亭廁所修繕工程，除整修舊有的設備，也增設無障礙空間，提供長者友善的如廁環境，預計農曆年前完工，盼完成整建後，讓新春參拜的信眾及遊客感受花蓮舒適客庄環境。

另外，客家處改善客庄環境不遺餘力，陸續向中央爭取建設經費，尤其是客家信仰中心，包括鳳林鎮長橋褒忠義民亭、富里竹田義民亭、水頭伯公廟、竹田聚落路邊伯公、學校園福德祠等處，營造環境美化。

花蓮富里鄉竹田義民亭是南區客家族群的信仰中心，不過廁所老舊，多處不堪使用，縣府為此斥資近120萬元翻修，預計農曆年前完成。圖／花蓮縣政府提供
花蓮富里鄉竹田義民亭是南區客家族群的信仰中心，不過廁所老舊，多處不堪使用，縣府為此斥資近120萬元翻修，預計農曆年前完成。圖／花蓮縣政府提供

客家 花蓮 廁所

延伸閱讀

玩遍台灣很困難？他40歲還沒去過宜蘭、花蓮！網一面倒給這建議

花蓮民宅大火4人送醫！消防局出動16車灌救 2童燒傷無意識「宣告不治」

氣溫驟降 花蓮池南森林遊樂區、太魯閣梅花綻放

南瓜馬車映襯繽紛花海 花蓮曼波園區再添打卡亮點

相關新聞

基隆新豐街行人通行難 居民膽顫心驚將改善

基隆市新豐街全長1.5公里，路寬約12公尺，兩側商家、大型集合式住宅社區林立，但只有部分路段設有人行道，行人通行空間不少...

基隆北寧路 設特種閃光號誌、行穿線

基隆市中正區北寧路車流量大，車速也快，尤其「北都冷凍場」前無紅綠燈、行穿線，居民過馬路時險象環生，百餘里民去年連署陳情。...

花蓮吉安光電溫室發電又種菜 創造多贏模式

各地農漁用地種電、光電業者圈地議題引起關注，花蓮縣吉安鄉則出現在地第一座結合光電的溫室，能源公司與農民合作種植有機作物，...

台東夫妻樹 彩繪「盪」漾愛火

台東市2棵逾60年茄冬樹因多年前颱風侵襲，2棵樹幹竟相連一起，不斷成長至今，宛如一對恩愛夫妻，公所為推廣夫妻樹景點，邀台...

獨居長者的福音 謝國樑：基隆3月推動獨居老人到家清潔

基隆市政府社會處鑑於不少長者膝蓋關節退化嚴重，對打掃感到力不從心，預計今年3月將推出「強化獨居老人關懷服務居家清潔亮晶晶...

世界展望會4款「紅包傳愛」助宜蘭1500名弱勢兒轉大人

萬物齊漲，弱勢家庭生活更困難，台灣世界展望舉辦「蘭陽愛心月-童心守護、紅包傳愛」公益活動，邀請宜蘭縣政府及愛心企業為在地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。