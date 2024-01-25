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基隆新豐街行人通行難 居民膽顫心驚將改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆新豐街行人通行空間狹小破損未串連，居民通行膽顫心驚，民代會勘改善。圖／議員許睿慈提供
基隆新豐街行人通行空間狹小破損未串連，居民通行膽顫心驚，民代會勘改善。圖／議員許睿慈提供

基隆市新豐街全長1.5公里，路寬約12公尺，兩側商家、大型集合式住宅社區林立，但只有部分路段設有人行道行人通行空間不少混雜社區私人土地，缺乏串聯且破損。居民指通行膽顫心驚，不是怕跌倒，就是擔心走到路上與車爭道，議員盼加速整合改善。市府說，已整合串連行人通行空間改善，預計今年底完成。

市議員許睿慈、議長童子瑋昨與市府交通處、工務處、都發處，以及新豐街兩側多個社區的管委會，會勘行人通行空間改善計畫。

居民說，道路兩側大型社區林立，住戶超過6千多戶，沿線也有許多新建案，車流與人流都很大，但行人通行空間狹小， 只有部分路段有人行道，其他很多地方是社區私人土地的花台、公共空間．不僅破損、高低落差大，曾有居民跌倒受傷，有居民說「走在這裡都得心驚膽顫」。

許睿慈表示，新豐街戶數多行人通行需求也大，但沒有妥善規畫，行人通行空間土地所有權分屬於不同社區，欠缺串連跟整合，居民和租房的海大學生都很困擾。

許睿慈指出，高低落差大，水溝蓋與花圃等公共設施擺放，對行人動線形成阻礙，僅單側靠近巴賽隆納、海洋大學世界社區尚有人行空間，長期供公共通行使用，市府要加速統合改善。

議長童子瑋建議，短期請市府針對人行道路面破損部分先修繕，長期交通處應配合內政部計畫改善，打造行人友善交通環境。

工務處說，會針對新豐街沿線需修繕的地點先行改善，保障行人通行平整安全。

交通處回應，已針對新豐街沿線規畫建置全段友善人行道、智能交通號誌改善、道路標誌標線及道路路口安全等全面檢討改善，並整合串連各社區前人行道設計，打造行人友善空間。所需經費2328萬元，內政部補助1909萬元，占82%，預計明年底完工。

基隆新豐街行人通行空間狹小破損未串連，居民通行膽顫心驚，民代會勘改善。圖／議員許睿慈提供
基隆新豐街行人通行空間狹小破損未串連，居民通行膽顫心驚，民代會勘改善。圖／議員許睿慈提供
基隆新豐街行人通行空間狹小破損未串連，居民通行膽顫心驚，民代會勘改善。圖／議員許睿慈提供
基隆新豐街行人通行空間狹小破損未串連，居民通行膽顫心驚，民代會勘改善。圖／議員許睿慈提供

人行道 行人 議員

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