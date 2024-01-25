台東夫妻樹 彩繪「盪」漾愛火

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東女中師生巧思設計，將夫妻樹相連主幹中空部分彩繪鞦韆背景，讓民眾可以借位拍照，就像盪鞦韆般逼真好玩。記者尤聰光／攝影
台東女中師生巧思設計，將夫妻樹相連主幹中空部分彩繪鞦韆背景，讓民眾可以借位拍照，就像盪鞦韆般逼真好玩。記者尤聰光／攝影

台東市2棵逾60年茄冬樹因多年前颱風侵襲，2棵樹幹竟相連一起，不斷成長至今，宛如一對恩愛夫妻，公所為推廣夫妻樹景點，邀台東女中美術班師生設計彩繪吼，意外成市區新亮點，吸引遊客打卡搶拍。

這對茄冬夫妻樹位於市區副縣長官邸外信義路上，樹齡逾60年，因受颱風侵襲，其中1棵被吹傾斜，久而久之2棵樹幹相連、共同成長至今，宛如一對恩愛夫妻，附近居民取名為夫妻樹。

台東市長陳銘風表示，這對夫妻樹不少市民都知道，但鮮少遊客知道，名氣也沒有南田夫氣樹廣為人知，為讓更多人認識夫妻樹，也藉此推展市區新觀光遊點，去年聽取各方意見後著手規畫，日前執行完成，效果吸睛又驚豔。

公所邀請東女美術班師生設計彩繪副縣長官邸外牆，增添夫妻樹風貌，師生巧思設計，將夫妻樹相連主幹中空部分彩繪鞦韆背景，讓遊客可借位拍照，如同排灣族和魯凱族盪鞦韆傳統，年輕男女盪出愛的火花。

東女美術班教師康毓庭說，茄冬夫妻樹圍牆背景都是南迴藝術熱門景點，創意從南田瓊崖海棠夫妻樹為發想點，雖然南田夫妻樹已枯萎，但市區茄冬夫妻樹依舊恩愛下去，有傳承堅定愛情的意涵。

台東

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