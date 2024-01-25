基隆北寧路 設特種閃光號誌、行穿線

基隆市中正區北寧路車流量大，車速也快，尤其「北都冷凍場」前無紅綠燈、行穿線，居民過馬路時險象環生，百餘里民去年連署陳情。經民代爭取，市府和公路總局分別完成特種閃光號誌及行人穿越線畫設。居民稱讚「這樣安全多了」。

市議員張顥瀚說，北寧路是中正區交通要道，由於道路幅員遼闊，來往車流量龐大，也因為路徑筆直，車速相當快，常發生交通事故。

去年10月接獲百餘里民連署陳情後 ，張顥瀚多次辦理會勘，要求相關單位共同檢討北寧路交通問題，盤點各個路段行穿線、號誌燈使用需求。感謝碧砂里長黃志強與他共同努力及公路總局、交通處臂助，日前完成增設特種閃光號誌及行穿線 ，未來交通革新工作不會停滯 ，會持續守護行人應有權利。

交通處交通工程科長章志華指出，此路段為公路總局管轄，市府協助在北寧路296號前設置特種閃光號誌，為24小時閃光，速限為50公里，提醒駕駛人行經時要減速慢行。行穿線則由公路總局畫設，提醒民眾經過時走行穿線，駕駛人也要禮讓行人優先通行。