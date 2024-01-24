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「鹽水霧」孕育優質餐廳指定用蒜 壯圍白蒜節27日登場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
壯圍蒜的蒜白長、蒜莖粗，品質特別好，更成為餐廳指定用蒜。記者戴永華／攝影
壯圍蒜的蒜白長、蒜莖粗，品質特別好，更成為餐廳指定用蒜。記者戴永華／攝影

年節食品不可缺少白蒜，宜蘭縣壯圍鄉受惠得天獨厚的氣候與土質，是國內重要白蒜產地，其蒜白特長且蒜徑大、纖維細緻，「壯圍蒜」在台北果菜市場批發價賣得非常好，壯圍鄉農會今天邀請縣長林姿妙等人示範白蒜料理，為27日的白蒜節活動暖身。

壯圍鄉兩大主要經濟作物，夏天是哈密瓜、冬天是白蒜，今年受惠於氣候穩定，栽種質量均佳。縣政府今天凌晨與鄉鎮長前往台北果菜市場了解宜蘭各農產品銷售情況，壯圍蒜被列為特級品，在台北果菜市場的批發價每公斤均價80至100元，這兩天即便寒流買氣縮，壯圍蒜價格仍優於其他產地，更是餐廳指定用蒜。

壯圍鄉農會訂於1月27日舉辦白蒜節，農會總幹事陳玉華表示，壯圍蒜栽培面積約30公頃、產量約550公噸，無論蒜炒臘肉或煮螺肉蒜湯，都少不了這一味，而且為了達到食品安全，輔導農民提供免費「快篩」，經過400多項農藥殘留檢驗上市，就算是生吃用來佐膽肝、配鴨賞或烏魚子，更添美好風味。

縣長林姿妙與農會總幹事陳玉華示範「蒜韻煙燻臘肉」、「蒜緹金絲炒蛋」，簡單好料理，香氣四溢。

縣長林姿妙說，壯圍鄉位於海邊，受惠於「鹽水霧」氣候，壯圍蒜的蒜白長、蒜莖粗，品質特別好；壯圍鄉長沈清山強調，全國最好吃的白蒜在壯圍鄉，壯圍蒜與哈密瓜都是嬌貴農作物，民眾沿著蘭陽溪畔的新南路都可以買到新鮮的白蒜。

白蒜節27日上午9點半在新南村鎮安宮舉行，民眾可網路或現場報名採蒜體驗，同時也有尋寶、有獎徵答、猜蒜重量賽、舞蹈表演和音樂響宴；近中午提供白蒜料理風味餐，包括蒜香絲絨米粉、蒜苗珍珠丸湯、蒜緹金絲炒蛋、蒜韻煙燻臘肉、秘製蒜滷豬蹄、白蒜燴野菌菇料理，買蒜可洽詢農會推廣部。

白蒜節27日上午9點半在新南村鎮安宮舉行，有採蒜體驗、有獎徵答、猜蒜重量賽、舞蹈表演和音樂響宴，近中午提供白蒜料理風味餐。記者戴永華／攝影
白蒜節27日上午9點半在新南村鎮安宮舉行，有採蒜體驗、有獎徵答、猜蒜重量賽、舞蹈表演和音樂響宴，近中午提供白蒜料理風味餐。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與農會總幹事陳玉華示範「蒜韻煙燻臘肉」、「蒜緹金絲炒蛋」，簡單好料理。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與農會總幹事陳玉華示範「蒜韻煙燻臘肉」、「蒜緹金絲炒蛋」，簡單好料理。記者戴永華／攝影
使用壯圍蒜製作的各種美味料理。記者戴永華／攝影
使用壯圍蒜製作的各種美味料理。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與農會總幹事陳玉華示範「蒜韻煙燻臘肉」、「蒜緹金絲炒蛋」，簡單好料理。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與農會總幹事陳玉華示範「蒜韻煙燻臘肉」、「蒜緹金絲炒蛋」，簡單好料理。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與農會總幹事陳玉華示範「蒜韻煙燻臘肉」、「蒜緹金絲炒蛋」，簡單好料理。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙與農會總幹事陳玉華示範「蒜韻煙燻臘肉」、「蒜緹金絲炒蛋」，簡單好料理。記者戴永華／攝影
烏魚子佐白蒜，風味佳。記者戴永華／攝影
烏魚子佐白蒜，風味佳。記者戴永華／攝影
壯圍蒜的蒜白長、蒜莖粗，品質特別好，更成為餐廳指定用蒜。記者戴永華／攝影
壯圍蒜的蒜白長、蒜莖粗，品質特別好，更成為餐廳指定用蒜。記者戴永華／攝影

農會 林姿妙 宜蘭 農民

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