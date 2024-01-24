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基隆市府春聯「龍年大發」 謝國樑：1元粉紅紅包有彩蛋

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府春聯「龍年大發」，謝國樑：1元粉紅紅包有彩蛋。記者游明煌／攝影
基隆市府春聯「龍年大發」，謝國樑：1元粉紅紅包有彩蛋。記者游明煌／攝影

春節將至，基隆市長謝國樑今天發表龍年春聯「龍年大發」及1元紅包樣式，春聯以龍翔圖騰及書法字體為元素，將龍年意象及賀詞融為一體，將在1月29日前，將春聯配送至各區公所委託里鄰長派發至各家戶；謝國樑說，限量1元紅包採粉紅色、貼紙設計，融入100百業興旺意象的彩蛋。

市府發言人余治明說，龍像設計為昂首向上飛翔，意寓龍躍千里，希望每位市民朋友都能有飛耀式的突破及發展；而「龍年大發」採燙金字體，呈現大氣且寓有百業亨通等吉祥寓意，下角將財字搭配圓形背景，意寓財源滾滾來。

市府規畫在1月29日前，將春聯配送至各區公所，委託里鄰長協助派發至各家戶，民眾也可以直接到里辦公處領取。

綜發處長林麗蟬表示，限量1元紅包採創新規畫，正面採用貼紙設計，其中小龍貼紙融入100的意象，象徵2024年為基隆設市100周年的寓意，很有紀念及收藏價值。

謝國樑將在1月30日上午10時15分至45分在信義市場、11時至11時50分於仁愛市場；2月2日上午6時30分至07時30分在果菜市場、8時至09時在成功市場等地點發放1元紅包，歡迎民眾踴躍索取。而拿到紅包的民眾可在手機殼、筆電等貼上紅包的貼紙。

另外，基隆市政府民政處及軍人服務站今天邀集基隆地區各駐軍單位進行敬軍慰問，由副市長邱佩琳代表市長頒發加菜金，感謝國軍終年辛苦付出，讓國人在春節期間能夠安心歡度春節。包括陸軍關渡指揮部、馬防部駐台勤務支援中心、海軍一三一艦隊、海軍基隆後勤支援指揮部等十多個單位。

基隆市府春聯「龍年大發」，謝國樑：1元粉紅紅包有彩蛋。記者游明煌／攝影
基隆市府春聯「龍年大發」，謝國樑：1元粉紅紅包有彩蛋。記者游明煌／攝影
基隆市府春聯「龍年大發」，謝國樑：1元粉紅紅包有彩蛋。記者游明煌／攝影
基隆市府春聯「龍年大發」，謝國樑：1元粉紅紅包有彩蛋。記者游明煌／攝影

紅包 春聯 謝國樑 春節

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