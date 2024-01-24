基市府改組 自治條例將送審

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市長謝國樑推動市府組織改造，昨天表示將提出「基隆市政府組織自治條例」修正案送市議會審議，計畫新設「兒童及少年事務處」，裁撤「觀光及城市行銷處」。

謝國樑強調，兒少處會與教育處、社會處、衛生局分工，不會權責不清，共同打造0至12歲運動、休閒、娛樂空間和生活環境。

謝國樑說，成立兒童及少年事務處是他的競選政見，因為市府局處總數限制，因應新設兒少處，評估後決定裁撤觀銷處，把原轄業務改納其他局處。其中觀光旅遊、行銷宣傳業務移入文化局，文化局因此更名文化觀光局，文化基礎、據點、設施業務跟觀光需求緊密合作，他覺得不是壞事。

觀銷處新聞及公共關係業務會移到綜合發展處，綜發處前身行政處也曾設新聞科，謝國樑說，這樣的安排大家不陌生。

城市交流、接待外賓業務回到民政處，觀光工程回到工務處，海洋、海邊、海灘管理業務，回歸產業發展處海洋科等單位。

謝國樑說，上任後針對0至6歲兒童需求，積極建置室內兒童樂園、親子館。下一階段對於6至12歲小學生及國中孩子，打造運動、休閒娛樂空間及生活環境，例如新成立的街舞空間就愈弄愈漂亮。

除市府組織改造，謝國樑說，市府還會送特種行業管理、市容美化相關自治條例到議會審議。

議長童子瑋表示，過去政府部門提出的公共政策，經常因為溝通不足與資訊不充分，無法說服民眾與民意代表。市府提出3項自治條例送審，盼府會能夠有效溝通，官員要讓民代充分理解政策。

謝國樑 文化局

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