基隆Podcast收聽人數擠進政府類第6名 美食主題最亮眼

基隆市政府發言人余治明主持的廣播節目「基隆Podcast」，即將播出滿周年，每集邀請不同來賓探討與基隆有關的人文歷史、生活旅遊、節日活動等主題，輔以市政宣導。余治明說，「基隆Podcast」收聽人數，今天在「Apple Podcast」收聽平台，名列政府類別第6名，未來會持續在節目中推廣基隆的美好事物，讓更多人愛上基隆。

余治明說，「基隆Podcast」有在6大平台上架，其中Apple Podcast平台是台灣民眾收聽的主流平台，並會每天統計「熱門節目」。基隆Podcast過去經常擠進全國前10名，觀察發現美食主題收聽表現特別好，擠進第6名的主題就是美食內容，結合購買基隆年菜的實用資訊，排名才會衝高。

余治明表示，開播近1年節目持續優化，節目結構從原本以市政宣導為主，調整為市政宣導、人文歷史、生活旅遊、節日活動多面向分布，透過節目多樣性，搭配時事議題，更符合民眾日常生活的話題與資訊，有助推廣基隆文化與觀光。

余治明說，一開始每周製作節目，經常迫於時間壓力，難以兼顧企畫主題與內容，因此在管理面重新調整，由市府新聞科同仁依照專長分擔工作，包含專案管理、攝影、美編宣傳、新聞撰寫等，讓節目走向專業化的分工，並觀測節目數據與排行表現，持續符合聽眾的流行趨勢。