春節連假搭乘公共運輸享優惠 葛瑪蘭宜蘭國道最高81折

春節連假將湧現出遊及返鄉潮，宜蘭監理站今表示，為鼓勵民眾搭乘公路客運、減少開車，公路局推出多項春節運輸優惠，民眾搭乘86條國道客運可享平日優惠價或票價85折優惠；葛瑪蘭汽車客運公司則宣布，國道客運宜蘭線的最高優惠81折，可多加利用。

除了國道客運優惠外，宜蘭監理站表示，持電子票證搭乘51條台灣好行路線可享半價優惠，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區客運或公車路線，也可享有一段票或基本里程免費優惠。

針對前往東部民眾，另推出加碼「東部限定優惠」專案，凡持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿證明，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元；以及花東地區「在地有腳」租賃措施，可享租車優惠及回程最高折抵客運票價200元。以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

葛瑪蘭汽車客運公司今天宣布，2月7日起至14日連續假期期間，提供票價81折起優惠，最多可節省60元，1月23日（星期二）開放車票預售，期間另有公共運輸轉乘優惠一段票或最高21元免費、指定業者租車優惠或宜花東加碼住宿優惠（二擇一）運輸優惠。