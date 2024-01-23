預防最強寒流來襲 果農忙替釋迦套袋

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東釋迦在北農市場拍賣價每公斤逾百元，農民趕在低溫來臨前替果實套袋防寒。記者徐白櫻／攝影
台東釋迦在北農市場拍賣價每公斤逾百元，農民趕在低溫來臨前替果實套袋防寒。記者徐白櫻／攝影

入冬最強寒流來襲，正值台東釋迦盛產期，台東地區溫度恐降至11度，低於釋迦能承受的13度，田間不少農民趕工套袋，替釋迦多穿一層「衣服（套袋）」防寒；農民哀怨說，去年釋迦授粉期遇上颱風、減產4成，現在近採收期又面臨低溫威脅，情況罕見。

氣象預報指出，寒流南下，昨起至24日南部、東南部地區、澎湖約10至14度，內陸近山區氣溫將更低，因為目前正值台東釋迦大果期與採收期，台東農改場呼籲農民應注意裂果發生。

台東農改場表示，尤其3周內將採收果實，若溫度低於15度，恐造成鱗溝處細胞受傷引發裂果，建議農民在紙袋外加套塑膠袋，或在迎風面架設1.8公尺以上遮風網。

農友羅重元指出，為避免冬季寒害，農民多半會自主調節產季，避免採收期落在節氣「小寒」至「大寒」間，為因應低溫，農民會在原塑膠袋外套上紙袋，多層保障比較安心，也有人替果樹添加營養劑防範葉面凍傷，農民就是盡人事聽天命。

「這期釋迦真是多災多難！」羅重元忍不住抱怨，去年3個颱風接連來襲，產地減產價格上揚，大目釋迦及鳳梨釋迦都比往年價格高，不過量少也賺不到錢；近日要採收的釋迦，恰巧是去年第2個颱風侵襲時授粉的果實，從沒遇過這種情況。

鳳梨釋迦 農民 台東

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