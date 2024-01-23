東岸換人經營…NET提訴 基市府回擊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市府重新招商，微風集團下月起接手營運東岸廣場，目前經營的主富服裝公司（NET）昨抨擊市府招標不公，揚言向監院、財政部陳情，並向行政法院等起訴。市長謝國樑表示，市府8年前是和大日開發公司簽約，不知大日與主富的契約關係，主富採取法律行動，「我覺得有點莫名其妙」。

基市府8年前委由大日負責營運東岸停車場，租期5年，期滿先有3年、再有2年優先續約權。大日得標後與主富簽約，由大日經營地下停車場，商場及外觀則由主富營運管理。

基市府與大日契約去年底期滿，市府以大日2022年間涉信二立體停車場弊案，不符優先續約資格，依促參法重新招商，從微風、主富等4家業者中，評選微風獲最優申請人資格。市府交通處昨展開點交作業，微風預計下月進駐。

但主富昨宣稱基市府招商作業涉及違法，並對市府和大日採取法律行動。市府表示，東岸廣場重新招商，主富也有投標，應是認同標案及法律架構；市府一定依法行政，並尊重法院審理。

大日蘇姓經理表示，未能再與市府續約，就依契約規定辦理。大日和主富契約自然也依契約終止。

謝國樑說，主富和大日8年前簽約，租期至2025年12月31日，但當時市府根本還沒給大日10年營運資格。他說，3方關係就像市府是房東，租給大日，大日又轉租主富招商營運，市府與主富並無契約關係。

主富委任律師萬哲源說，東岸廣場2至4樓建物，是主富花近3億元興建，市府現在就像強盜要搶走主富的財產，移轉給另一家公司。

萬哲源表示，市府說和主富沒有契約權利，但主富擁有物品的權利。東岸廣場2、3、4樓是主富蓋的，市府現在要把1到4樓全給別人有道理嗎？主富的損失要找誰求償？所以要透過司法途徑討公道。

微風 停車場 謝國樑

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