無人搭虧損大 花蓮多線客運研擬停駛

蘇花改2020年通車後，國道客運業者進駐花蓮經營，往返羅東、台北路線，台鐵近年大量投入新式列車提升運能，衝擊客運市場競爭力，長期虧損下，業者紛紛宣布停駛。國光、葛瑪蘭客運聯營201羅花線將於3月1日暫停營運；首都、台北客運1580線及1071線北花線預計明年不續營。

葛瑪蘭客運業務部協理李俊仁表示，由於客運抵達的地方都有車站，旅客多選擇搭火車，虧損金額累計已約2000萬元，經評估市場需求以後，已依照法規辦理3月1日起停駛業務。

首都客運總經理李建文表示，現在客運每天往返各1班，幾乎每班僅2至3人搭乘，迄今已累計虧損上億元，1580線及1071線等2條北花線已向公路局申請，至明年1月6日期滿不再續營，至於首都客運花蓮經營的市區公車路線301線不會停駛。

蘇花改通車後，交通部公路局開通台北、羅東直達花蓮客運路線，包含首都客運1580線（板橋—花蓮）、台北客運1071線（南港—花蓮）、統聯客運1663線（南港—花蓮）3條北花線客運，及由國光客運、葛瑪蘭客運聯營的201羅花線，盼能緩解人流。

因客運搭乘時間長，如遇尖峰花蓮往返宜蘭、台北至少需3小時以上，民眾考量時間成本，大多還是選擇搭火車，買不到票才選擇搭客運；台鐵近年大量採購EMU3000新式列車提升運能，客運常空車往返。

台北區監理所表示，目前還在蒐集各方意見，收到業者申請後，會以民眾角度溝通民行需求的部分協調。