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礁溪二龍之心 融入扒龍船成亮點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
綜合滑梯組採用龍舟的造型做外觀設計，充分展現地方民俗文化特色。記者戴永華／攝影
綜合滑梯組採用龍舟的造型做外觀設計，充分展現地方民俗文化特色。記者戴永華／攝影

礁溪鄉公所發揚傳統民俗文化，利用國五高架橋下空間打造「二龍之心」景點，龍舟意象融入各項設施，三期工程斥資2千多萬，最近完成第三期親子遊戲場，民眾到二龍之心可一覽河岸堤防100多幅堤防圍牆彩繪

二龍村淇武蘭與洲仔尾兩個圧頭的端午扒龍船，祭港祈安，其龍舟造型與眾不同，船身猶如大型鴨母船，船首、船尾、船槳彩繪太極圖，船頭畫麒麟，兩側各有凸起黑白雙眼，船身畫有舞爪金龍，參賽者一律打赤膊、採跪姿，不設裁判，2百多年的傳統文化被列入國家民俗節慶活動之一。

鄉公所把傳統民俗文化具象化，打造「二龍之心」面積4千平方公尺，高架橋下不會淋到雨，附近也有免費停車場，工程分成3期，最近剛完成第3期親子遊戲場工程；特別的是，公所把「二龍村扒龍船」意象巧妙融入各項硬體設施，成為兼具地景文化藝術的好去處。

鄉公所表示，二龍之心分成龍舟展示區、休憩區、沙坑、體健設施區，適合全齡共享，其中綜合滑梯組以龍船圖案設計而成，請3D彩繪藝術家張吉月繪製，夜間投射燈照映，更加亮眼。

鄉長張永德說，每逢假日大批遊客湧入礁溪溫泉區，鄉公所在郊區打造二龍之心，盼吸引旅行足跡挪移，減緩溫泉區的人潮壓力，也藉傳統民俗文化提升礁溪能見度。

彩繪 高架橋 親子

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