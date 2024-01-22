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基市寒冬送暖安置無家者或助禦寒 再生家具送弱勢家庭

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府社會處昨晚啟動無家長低溫弱勢關懷專案，協助無家者禦寒。圖／基市府社會處提供
基市府社會處昨晚啟動無家長低溫弱勢關懷專案，協助無家者禦寒。圖／基市府社會處提供

今天氣溫驟降，基市府社會處昨晚啟動無家長低溫弱勢關懷專案。環保局也在寒冬送溫情，贈送再生家具及棉被給弱勢家庭。

社會處表示，氣象預報北台灣氣溫今天將跌破攝氏10度，市府和民間社團昨晚到24日啟動關懷專案，每晚9點到12點在成功路橋、基隆火車站南、北站及城際轉運站等，無家者主要聚集場所關懷訪視，並勸導接受安置。

安置服務無法強制執行，部分無家者自述設籍外縣市不願長居本市，或夜宿地點已有充足禦寒功能等原因，有7人婉拒安置，市府提供睡袋、暖暖包、熱食熱飲等禦寒物資，讓他們有基本禦寒能力。

社會處長楊玉欣表示，市府除關注無家者族群，也針對獨居老人、身心障礙者及脆弱家庭等有需要幫助的民眾，分別提供電話關懷聯繫、家庭訪視及物資提供等服務。民眾如得知有社會福利需求的民眾，請一同加入關懷弱勢行列，並與市府、各區公所或里鄰系統聯絡，提供相關救助或協助。

今(22)日下午，基隆市環境保護局局長馬仲豪前往暖暖區代表戶家中，代表基隆市市長謝國樑致贈置物櫃、置物架、書櫃、椅子等家具及棉被，表達對弱勢族群之關懷與照顧，讓代表戶一家人感受到滿滿的溫暖。

環保局長馬仲豪今天說，考量低收入戶家庭經濟狀況，農曆春節來臨前，環保局今年提供修繕完成的再生家具計45件，由社會處協助本市低收入戶家庭申請使用。

環保局清潔隊隊長徐游宇表示，今年共9戶低收入戶申請17件家具，包含五斗櫃、鞋櫃、置物櫃、電腦桌、客廳桌及椅子等，已在1月2日到8日載送到受贈戶家中。

基市府社會處昨晚啟動無家長低溫弱勢關懷專案，協助無家者禦寒。圖／基市府社會處提供
基市府社會處昨晚啟動無家長低溫弱勢關懷專案，協助無家者禦寒。圖／基市府社會處提供
基隆市環保局在寒冬中傳送溫情，贈送再生家具及棉被給弱勢家庭。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局在寒冬中傳送溫情，贈送再生家具及棉被給弱勢家庭。圖／基隆市環保局提供
基市府社會處昨晚啟動無家長低溫弱勢關懷專案，協助無家者禦寒。圖／基市府社會處提供
基市府社會處昨晚啟動無家長低溫弱勢關懷專案，協助無家者禦寒。圖／基市府社會處提供

基隆 低收入戶

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