快訊

NCC連十敗！浙江台商父親澄清非感染源 中天挨罰40萬官司逆轉贏了

入冬最強寒潮爆發...馬祖氣象站降雨夾冰霰 20秒影片曝光

匯市爆量強升！午盤前夕一度豬羊變色震驚市場 匯銀主管：老大突然出手了

寒流來襲 基隆宜蘭啟動關懷勸導無家者接受安置

中央社／ 基隆22日電

寒流來襲，基隆市和宜蘭縣已啟動街頭訪視關懷，除供應無家者禦寒物資外，並提供無家者短期安置服務，讓無家者能有臨時住宿避寒場所。

基隆市政府社會處今天發布新聞稿指出，社會處會同基隆市警察局第一分局及天行者慈善協會人員，從昨天晚間起，針對成功路橋、基隆火車站及城際轉運站等無家者主要聚集場所關懷訪視，並勸導接受安置。

社會處指出，由於安置服務無法強制執行，有7名無家者婉拒安置服務，市府提供睡袋、暖暖包、熱食、熱飲等物資，希望讓不願接受安置的無家者能有基本的禦寒。

宜蘭縣政府表示，社會處已攜手鄉鎮公所啟動街頭訪視關懷，勸導無家者接受短期安置，縣府共設置3處臨時避寒服務據點，包含人安基金會羅東街友平安站、親水園養護之家和私立竹林養護院，民眾可通報轉介至安置處所，讓街友有禦寒歇息的地方。

此外，宜蘭縣消防局表示，太平山國家森林遊樂區內海拔1000公尺以上地區可能降雪，預估將湧入大批追雪遊客，為防範突發意外，已加強雪地車輛整備及加裝雪鏈，確保救災車輛順利出勤，並備妥各式高山救援裝備器材，以面對各種可能的災害。

基隆 宜蘭 街友

延伸閱讀

入冬最強「寒潮」今晚起爆發！北部恐跌破6度 平地最低溫分布圖出爐

寒流襲台山區學校是否放低溫假？新竹縣政府這樣說

苗縣啟動低溫關懷 媒合友善旅館供緊急夜宿避寒

入冬最強寒流來襲 林佳龍送咖啡到玉山感謝觀測員

相關新聞

基隆「微風東岸」開業前釀風暴 市府和NET都說出重話

基隆市政府引進微風集團，2月1日接手營運東岸廣場，目前經營商場的主富服裝公司（NET）委任律師，今抨擊市府像強盜搶他們的...

東北季風發威 台東往綠島、蘭嶼船班今起停航3天

台東往返綠島、蘭嶼海上船運冬天易受東北季風影響，東部航務中心公告停航資訊指出，今起至後天全天取消，提醒旅客注意相關訊息。

基市寒冬送暖安置無家者或助禦寒 再生家具送弱勢家庭

今天氣溫驟降，基市府社會處昨晚啟動無家長低溫弱勢關懷專案。環保局也在寒冬送溫情，贈送再生家具及棉被給弱勢家庭。

基隆長榮桂冠酒店龍騰四海名家揮毫開筆 春聯分享賓客

長榮桂冠酒店（基隆）今與基隆研露書會舉辦「龍騰四海、名家揮毫」活動，即日起到2月7日消費住宿或在咖啡廳、大廳酒吧用餐，就...

礁溪鄉公所打造「二龍之心」 全台首見龍舟造型滑梯新亮點

宜蘭縣礁溪鄉公所為發揚「二龍村扒龍船」傳統民俗文化，利用國5高架橋下空間打造「二龍之心」，投入2千多萬元把國家民俗節慶活...

基隆港東岸聯外道路區間測速延長 2月1日起科技執法

基隆港東岸聯外道路（台62甲線）行車噪音引發民怨，基隆市警局運用交通部公路局補助經費，延長原有區間測速科技執法路段，並調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。