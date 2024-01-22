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礁溪鄉公所打造「二龍之心」融入扒龍船民俗文化新亮點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪鄉「二龍之心」的遊戲空間廣場。圖／鄉公所提供
礁溪鄉「二龍之心」的遊戲空間廣場。圖／鄉公所提供

宜蘭縣礁溪鄉公所為發揚「二龍村扒龍船」傳統民俗文化，利用國5高架橋下空間打造「二龍之心」，投入2千多萬元把國家民俗節慶活動的扒龍船意象融入各項設施，最近完成第3期親子遊戲場工程。遊客暢遊二龍之心，亦可順道參觀一旁的100多幅河堤圍牆彩繪，免費停車，是過年迎春旅遊好去處。

二龍村淇武蘭與洲仔尾兩個圧頭的端午扒龍船，祭港祈安，其龍舟造型與眾不同，船身猶如大型鴨母船，船首、船尾、船槳彩繪太極圖，船頭畫麒麟，兩側各有凸起黑白雙眼，船身畫有舞爪金龍，參賽者一律打赤膊、採跪姿，不設裁判，200多百多年的傳統文化被列入國家民俗節慶活動之一。

鄉公所把傳統民俗文化具象化打造「二龍之心」面積4000平方公尺，高架橋下不會淋到雨，附近也有免費停車場，全部工程分成3期，最近剛完成第3期親子遊戲場工程；特別的是，公所把「二龍村扒龍船」意象巧妙融入各項硬體設施，成為兼具地景文化藝術的好去處。

鄉公所表示，二龍之心分成龍舟展示區、休憩區、沙坑、體健設施區，適合全齡共享，最近新設遊戲場包含綜合滑梯組、旋轉攀爬網、翹翹板、搖搖樂、傳聲筒、平衡木及共融式鞦韆等，其中綜合滑梯組以龍船圖案設計而成，請3D彩繪藝術家張吉月繪製，夜間投射燈照映，更加亮眼。

位於二龍之心一旁的河堤圍牆彩繪，鄉公所把斑駁牆面轉換成3D立體圖，彩繪牆面總長度1.2公里、107幅畫，遊客來到二龍之心也能順遊河堤彩繪，拍出美美照片。

鄉長張永德表示，每逢假日大批遊客湧入礁溪溫泉區，鄉公所在郊區打造的二龍之心，盼吸引旅行足跡挪移，減緩溫泉區的人潮壓力，同時也讓各地遊客藉由旅行了解珍貴的傳統民俗文化，提升礁溪能見度。

新設完成的「二龍之心」親子遊戲區。圖／鄉公所提供
新設完成的「二龍之心」親子遊戲區。圖／鄉公所提供
新設完成的「二龍之心」親子遊戲區。圖／鄉公所提供
新設完成的「二龍之心」親子遊戲區。圖／鄉公所提供
新設完成的「二龍之心」親子遊戲區。圖／鄉公所提供
新設完成的「二龍之心」親子遊戲區。圖／鄉公所提供
位於郊區的礁溪「二龍之心」希望吸引部分市區遊客，紓解假日旅遊人潮壓力。圖／鄉公所提供
位於郊區的礁溪「二龍之心」希望吸引部分市區遊客，紓解假日旅遊人潮壓力。圖／鄉公所提供
造型特別的綜合滑梯組是以「扒龍船」圖騰意象設計而成，濃濃的傳統民俗彩繪風。圖／鄉公所提供
造型特別的綜合滑梯組是以「扒龍船」圖騰意象設計而成，濃濃的傳統民俗彩繪風。圖／鄉公所提供
綜合滑梯組採用龍舟的造型做外觀設計，充份展現地方民俗文化特色。記者戴永華／攝影
綜合滑梯組採用龍舟的造型做外觀設計，充份展現地方民俗文化特色。記者戴永華／攝影

彩繪 高架橋 親子

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