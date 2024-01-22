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水資源文物館揭牌 盼飲水思源珍惜水資源

中央社／ 花蓮縣22日電

台灣自來水公司1974年成立，第九區管理處今天舉行50週年慶暨水資源文物館揭牌儀式，處長李慶興表示，讓民眾安心用水為目標，文物館則喚起民眾飲水思源、珍惜水資源

第九區管理處慶祝50週年，舉辦「活力台水-花蓮自來水園區知性之旅」，邀請各機關及民眾探索歷史的軌跡，巡禮園區百年歷史建築、漫步櫻花棧道、欣賞百年蒼松之美，透過導覽解說，實地走訪，認識淨水流程，了解自來水如何產製。

上午也為「後山水起水資源文物館」揭牌，文物館典藏展示文物，包括日本時代的工具圓鍬、十字鎬、戰後初期的工作帽、水號牌，和不同階段的抄錶、水質檢驗器具及地震救災影像紀錄等。

水道文史工作者陳皇志說明，文物館展示的圓鍬、十字鎬，從木柄上的刻印發現是日治時期的花蓮港水道以及花蓮廠自來水廠兩個時代的機關印記。為尋找這件工具的身世背景，進一步到國史館尋找相關資料，找到一份採購文件，原來是1937年花蓮港水道在拓建自來水道工程時所採購的，也為這個花蓮自來水的歷史文物揭祕。

第九區管理處表示，花蓮地區自來水，1912年吉野宮前（吉安慶豐）首先完成自來水水道，是台灣東部首個現代化自來水供水系統，接著璞石閣水道完工，1921年完成花蓮港水道（美崙淨水場）為東部最大規模供水系統，之後陸續發展各鄉鎮供水設施。

第九區管理處表示，文物館展示其中一面牆特別邀請同時具畫家與建築師專業的詹益忠，針對花蓮全縣水源地與周圍景點建築，以手繪方式繪製自來水道、東部山川水資源鳥瞰圖，能夠認識花蓮的水資源與人文環境之美。

花蓮 文物 水資源

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