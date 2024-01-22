影／NET槓上基市府 謝國樑親上火線：覺得有點莫名其妙

基隆市政府重新招商，微風集團將進駐東岸廣場，目前實質負責營運的「NET」公司槓上市府，打法律戰確保權益。基隆市長謝國樑今午親上火線，表示市府從頭到尾都是跟大日公司簽約，不知大日與NET之間的契約關係，對NET的法律行動覺得有點莫名其妙。

基市府8年前招商，引進大日公司負責東岸廣場營運，去年底租約期滿前，市府依促參法重新招商，最後由微風集團勝出取得最優申請人資格。投標失利的NET公司採取法律行動確保權益，包括對二房東大日公司提出侵權行為訴訟，另向基隆地方法院起訴權利歸屬訴訟、提出民事定暫時狀態假處分等措施。

市府上午回應，與NET並無契約關係，東岸廣場重新招商，NET也有投標，應是認同招標案及法律架構，市府依法行政，尊重法院審理。NET公司對市府的聲明，不做任何回應。

東岸廣場引進微風廣場進駐引發風波，謝國樑中午親自說明市府立場，表示東岸廣場原營運廠商是大日公司，後來因為NET提起訴訟，派律師出庭才取得大日跟NET的契約書。三方關係就像市府是房東，租給大日後，大日又轉租給NET投資營運，但市府跟NET沒有任何關係。

謝國樑說，大日和NET公司8年前簽訂契約，租賃期間是2016年到2025年12月31日，還有2年。也就是大日把與市府簽約5年、優先續約3年和2年資格，最長10年時間全部算進去，但當時市府根本都還沒有給大日續約（+3、+2年）的資格。大日今年底續約3年期滿，並未再取得優先續約2年資格。