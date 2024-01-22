快訊

國會選舉隱形的關鍵一票...陳超明力挺韓江配 對於藍白合議題這麼說

長榮航機師取得罷工權！部分旅行不便險保單即刻起不賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／NET槓上基市府 謝國樑親上火線：覺得有點莫名其妙

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府辦理東岸廣場招商，引進微風集團進駐，目前實質負責營運的NET公司槓上基市府，打法律戰確保權益。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府辦理東岸廣場招商，引進微風集團進駐，目前實質負責營運的NET公司槓上基市府，打法律戰確保權益。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府重新招商，微風集團將進駐東岸廣場，目前實質負責營運的「NET」公司槓上市府，打法律戰確保權益。基隆市長謝國樑今午親上火線，表示市府從頭到尾都是跟大日公司簽約，不知大日與NET之間的契約關係，對NET的法律行動覺得有點莫名其妙。

基市府8年前招商，引進大日公司負責東岸廣場營運，去年底租約期滿前，市府依促參法重新招商，最後由微風集團勝出取得最優申請人資格。投標失利的NET公司採取法律行動確保權益，包括對二房東大日公司提出侵權行為訴訟，另向基隆地方法院起訴權利歸屬訴訟、提出民事定暫時狀態假處分等措施。

市府上午回應，與NET並無契約關係，東岸廣場重新招商，NET也有投標，應是認同招標案及法律架構，市府依法行政，尊重法院審理。NET公司對市府的聲明，不做任何回應。

東岸廣場引進微風廣場進駐引發風波，謝國樑中午親自說明市府立場，表示東岸廣場原營運廠商是大日公司，後來因為NET提起訴訟，派律師出庭才取得大日跟NET的契約書。三方關係就像市府是房東，租給大日後，大日又轉租給NET投資營運，但市府跟NET沒有任何關係。

謝國樑說，大日和NET公司8年前簽訂契約，租賃期間是2016年到2025年12月31日，還有2年。也就是大日把與市府簽約5年、優先續約3年和2年資格，最長10年時間全部算進去，但當時市府根本都還沒有給大日續約（+3、+2年）的資格。大日今年底續約3年期滿，並未再取得優先續約2年資格。

謝國樑表示，大日與NET訂定的契約中，有載明大日若沒有辦法取得續約資格，視同雙方終止合約，也就是說，如果「+3」沒有拿到就終止了，或5+3拿到，最後的「+2」沒有拿到，也視同終止。就契約內容來說，他覺得市府面對NET的法律行動，「是有點莫名其妙」。

基隆市政府辦理東岸廣場招商，引進微風集團進駐，目前實質負責營運的NET公司槓上基市府，打法律戰確保權益。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府辦理東岸廣場招商，引進微風集團進駐，目前實質負責營運的NET公司槓上基市府，打法律戰確保權益。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今午親上火線，表示市府與NET公司沒有契約關係，對NET採訪法律行動，覺得有點莫名其妙。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今午親上火線，表示市府與NET公司沒有契約關係，對NET採訪法律行動，覺得有點莫名其妙。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府辦理東岸廣場招商，引進微風集團進駐，目前實質負責營運的NET公司槓上基市府，打法律戰確保權益。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府辦理東岸廣場招商，引進微風集團進駐，目前實質負責營運的NET公司槓上基市府，打法律戰確保權益。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府辦理東岸廣場招商，引進微風集團進駐，目前實質負責營運的NET公司槓上基市府，打法律戰確保權益。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府辦理東岸廣場招商，引進微風集團進駐，目前實質負責營運的NET公司槓上基市府，打法律戰確保權益。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今午親上火線，表示市府與NET公司沒有契約關係，對NET採訪法律行動，覺得有點莫名其妙。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今午親上火線，表示市府與NET公司沒有契約關係，對NET採訪法律行動，覺得有點莫名其妙。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 微風

延伸閱讀

陪伴女兒成長 謝國樑對身心障礙者家庭處境更感同身受

小六生失聯短暫在柯文哲造勢場 基市：加強聯繫機制

真相大白！基隆國小生不是「小草」：被罰寫心情悶、經過晚會湊熱鬧

基隆某高職傳霸凌案 謝國樑親赴學校「1句話」警告可能滋事者

相關新聞

影／NET槓上基市府 謝國樑親上火線：覺得有點莫名其妙

基隆市政府重新招商，微風集團將進駐東岸廣場，目前實質負責營運的「NET」公司槓上市府，打法律戰確保權益。基隆市長謝國樑今...

無人搭乘虧損大 花蓮3路線客運研擬停駛

蘇花改2020年通車後，國道客運業者進駐花蓮經營往返羅東、台北路線，不過台鐵近年大量投入新式列車提升運能，客運經常無人搭...

宜蘭低溫特報「黃燈」警示 各機關可視情況決定停班課

入冬最強寒流來襲，依據中央氣象署低溫特報，宜蘭縣亮起「黃燈」警示，縣政府今天啟動低溫關懷，提醒民眾做好保暖工作、使用電氣...

寒流要來了！ 台東農民趕工替釋迦「穿衣服」

入冬後最強寒流來襲，台東地區溫度恐降至11度，低於釋迦能承受的13度。正值台東釋迦盛產期，台東農改場呼籲農民嚴防寒害，田...

基隆催生「微風東岸」NET質疑標案涉違法將打法律戰 市府：依法行政

基隆市政府日前宣布微風集團將進駐東岸廣場，目前在東岸廣場開設門市的「NET」公司，今天大動作在平面媒體登全版廣告，質疑市...

昨天下午就排隊！台東民眾搶購龍年套幣

台灣銀行今天開賣龍年套幣，台東民眾為搶購限量套幣，昨天下午就有人去台銀台東分行卡位排隊，今早出現長長排隊人龍，搶得頭香的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。