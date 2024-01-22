寒流要來了！ 台東農民趕工替釋迦「穿衣服」

入冬後最強寒流來襲，台東地區溫度恐降至11度，低於釋迦能承受的13度。正值台東釋迦盛產期，台東農改場呼籲農民嚴防寒害，田間不少農民趕工套袋，也有人替釋迦多穿一層「衣服（套袋）」防寒。農民哀怨說，去年颱風導致釋迦減產四成，現在成熟度約6、7成的釋迦授粉期遇上颱風，採收期又面臨低溫威脅，情況罕見。

氣象預報指出，寒流南下，今天至24日各地天氣非常寒冷，南部、東南部地區、澎湖約10至14度，內陸近山區氣溫將更低；22日晚間至23日，北部、宜蘭1000至1500公尺以上山區及中南部、花東2500至3000公尺以上高山降雪機率相對較高。

針對正值大果期與採收期的釋迦，台東農改場呼籲農民應注意裂果發生，尤其3周內將採收果實，如遇溫度低於15℃，可能造成鱗溝處細胞受傷引發裂果，建議農民在紙袋外加套塑膠袋，或在迎風面架設1.8公尺以上遮風網。

農友羅重元指出，為避免冬季寒害，農民多半會自主調節產季，避免讓採收期落在節氣「小寒」至「大寒」之間，為因應低溫，有人會在原本的塑膠袋外又套上紙袋，多一層保障比較安心，也有人替果樹添加營養劑防範葉面凍傷，反正就是盡人事聽天命。