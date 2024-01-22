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寒流要來了！ 台東農民趕工替釋迦「穿衣服」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東釋迦在北農市場拍賣價每公斤超過百元，農民趕在低溫來臨前替果實套袋防寒。記者徐白櫻／攝影
台東釋迦在北農市場拍賣價每公斤超過百元，農民趕在低溫來臨前替果實套袋防寒。記者徐白櫻／攝影

入冬後最強寒流來襲，台東地區溫度恐降至11度，低於釋迦能承受的13度。正值台東釋迦盛產期，台東農改場呼籲農民嚴防寒害，田間不少農民趕工套袋，也有人替釋迦多穿一層「衣服（套袋）」防寒。農民哀怨說，去年颱風導致釋迦減產四成，現在成熟度約6、7成的釋迦授粉期遇上颱風，採收期又面臨低溫威脅，情況罕見。

氣象預報指出，寒流南下，今天至24日各地天氣非常寒冷，南部、東南部地區、澎湖約10至14度，內陸近山區氣溫將更低；22日晚間至23日，北部、宜蘭1000至1500公尺以上山區及中南部、花東2500至3000公尺以上高山降雪機率相對較高。

針對正值大果期與採收期的釋迦，台東農改場呼籲農民應注意裂果發生，尤其3周內將採收果實，如遇溫度低於15℃，可能造成鱗溝處細胞受傷引發裂果，建議農民在紙袋外加套塑膠袋，或在迎風面架設1.8公尺以上遮風網。

農友羅重元指出，為避免冬季寒害，農民多半會自主調節產季，避免讓採收期落在節氣「小寒」至「大寒」之間，為因應低溫，有人會在原本的塑膠袋外又套上紙袋，多一層保障比較安心，也有人替果樹添加營養劑防範葉面凍傷，反正就是盡人事聽天命。

「這期釋迦真是多災多難！」羅重元忍不住抱怨說，去年3個颱風接連來襲，產地減產導致價格上揚，大目釋迦及鳳梨釋迦都比往年價格高，不過量少也賺不到錢；近日要採收的釋迦恰巧是去年第2個颱風侵襲時間授粉的果實，從來沒遇過這種情況。

台東大目釋迦及鳳梨釋迦價格持續走俏，農民趕在低溫來臨前替果實完成套袋。記者徐白櫻／攝影
台東大目釋迦及鳳梨釋迦價格持續走俏，農民趕在低溫來臨前替果實完成套袋。記者徐白櫻／攝影

鳳梨釋迦 農民 台東

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