基隆催生「微風東岸」NET質疑標案涉違法將打法律戰 市府：依法行政

基隆市政府日前宣布微風集團將進駐東岸廣場，目前在東岸廣場開設門市的「NET」公司，今天大動作在平面媒體登全版廣告，質疑市府招商涉及違法，將採取法律行動維護經營、建造權益。基隆市府上午回應，NET也有參與投標，應是認同標案架構；若因未能得標，提出質疑情緒宣洩，市府能理解，但市府依法行政，並尊重法院審理。

基隆市愛三路、仁二路、愛一路和仁一路合圍的東岸商場，因為位在市中心，又鄰近廟口商圈，地下停車場使用率高，地上1到3樓商業活動也很熱絡。市府委外負責東岸廣場運營，得標業者自行招商進駐商場空間。因為契約即將期滿，市府依促參法重新辦理招商，由微風集團勝出，取得最優申請人資格。

基隆市長謝國樑16日和微風集團微風公司總經理楊盛傑、微風集團僑漢公司總經理高銘頂等人，連袂宣布這項消息後，基隆民眾對於國內一線百貨公司進駐基隆反應熱烈。

謝國樑當天說，微風集團進駐東岸廣場將帶動基隆的經濟發展，為市民提供更多元的購物、娛樂選擇。市府將提供微風集團各項協助，有效結合廟口商圈及海港周圍廊帶，期待為基隆發展帶來嶄新契機，為市民帶來更高品質的消費空間與選擇。

目前在東岸廣場設立門市的NET公司今天刊登廣告，指為維護合法權益，針對基市府東岸廣場標案，將採取7項措施：

1.向監察院陳情，基隆市政府招商作業涉及違法。

2.向財政部促參司陳情，基隆市政府招商作業涉及違法。

3.向行政法院起訴，基隆市政府招商作業涉及違法。

4.向行政法院提出行政定暫時狀態假處分。

5.向基隆地院起訴權利歸屬訴訟。

6.向基隆地院提出民事定暫時狀態假處分。

7.對原停車場業者（二房東）提出侵權行為訴訟。

基隆市政府發言人余治明上午表示，市府只與原營運業者有契約關係，因此不會與包括NET在內的非契約方企業交涉。市府重新辦理東岸廣場標案，原營運業者也負責信二立體停車場營運，因2022年間涉入弊案情節重大，不符合優先續約資格。