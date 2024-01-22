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鼓勵生育 壽豐加碼每胎2萬

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮壽豐鄉公所宣布生育補助再加碼，從去年補助1萬元到今年加碼1萬元，每胎補助2萬元。圖／壽豐鄉公所提供
花蓮壽豐鄉公所宣布生育補助再加碼，從去年補助1萬元到今年加碼1萬元，每胎補助2萬元。圖／壽豐鄉公所提供

為鼓勵增產報國，各地紛紛推動生育津貼，花蓮壽豐鄉去年開辦每胎1萬元生育津貼，吸引88位新生兒父母申請，新生兒人數從前年91人增加至108人。今年再加碼1萬元，加上縣府2萬元生育補助，等於每胎可領到4萬元，盼成為父母育兒路上的助力。

壽豐鄉人口約1.8萬人，新生兒人數逐年下降，近年不滿百位，鄉公所鼓勵家長生小孩，去年透過自治條例發放生育津貼1萬元，去年底在鄉代會支持下，今年再加碼1萬元，每胎可領2萬元，截止本月16日止已有3人獲得補助。

壽豐鄉長曾淑懿說，今年起新生兒父母（含未婚）一方持續設籍壽豐鄉滿6個月以上，且申請時持續在籍者即可獲資格；或新生兒設籍本鄉滿6個月以上生父認領登記。申請生育津貼應於新生兒出生日起90天內申請，逾期不予補助。

另外，花蓮除了有縣府2萬元的生育補助及5000元以上的育兒津貼，富里鄉每生1胎可申請8萬元生育津貼補助，為全縣最多，再加育兒津貼2萬元，每胎可領到10萬元。秀林鄉、吉安鄉、萬榮鄉皆補助1萬元；鳳林鎮生育補助2萬元，1到4歲每年可領2.4萬元生日禮金；卓溪鄉補助3萬元；豐濱鄉出生至4歲，如未將戶籍遷出者，4年共可領8萬元。

生育補助 新生兒 育兒津貼

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