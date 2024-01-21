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花蓮噶瑪蘭族文化基金會成立 游錫堃寄予期望傳承族群

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮新社部落今天成立「花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會」，並舉辦「當代噶瑪蘭人的生命紀實」新書發表，紀錄耆老復振文化的付出。記者王思慧／攝影
花蓮新社部落今天成立「花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會」，並舉辦「當代噶瑪蘭人的生命紀實」新書發表，紀錄耆老復振文化的付出。記者王思慧／攝影

噶瑪蘭族早年因漢人入墾，被迫遷徙至東部，其中花蓮縣豐濱鄉新社部落是噶瑪蘭族人居住地，被迫附屬在阿美族當中，經過族人長期的努力，終於獲得正名。今天成立「花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會」，並舉辦「當代噶瑪蘭人的生命紀實」新書發表，紀錄耆老復振文化的付出。

今天下午新社部落舉行「財團法人花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會」成立大會，立法院長游錫堃、宜蘭縣史館長廖英杰、基金會董事長潘朝成出席。

過去被迫附屬在阿美族當中的噶瑪蘭族，不論是祭典或語言文化，都與阿美族不同。噶瑪蘭族復名之父偕萬來帶領噶瑪蘭族展開尋根及正名運動。原民會在2002年12月25日認定噶瑪蘭族為原住民的第11族。偕萬來遺孀嚴玉英今致贈木雕獎座「生命之始」予游錫堃，也正式聘請游為基金會榮譽總顧問。

游錫堃表示，噶瑪蘭族的命運很坎坷，過去受到威權的欺負，感到心痛，台灣民主化後，噶瑪蘭族有機會族群平等，今天成立基金會，偕萬來也曾經擔任原民會委員，現在年輕一輩應該站出來，在這平台聚集眾人一起努力、多學習與成長，領導族群的發展跟傳承，自己寄望很大。

針對宜蘭還有一部分噶瑪蘭族害怕受到歧視、壓迫，以前沒有選擇登記，現在就算想取得原住民身分，也不得其門而入。游錫堃說，如果沒有記錯有大法官解釋，要在2025修法完成，對噶瑪蘭族的復名會有幫助。

潘朝成表示，今天是感恩的日子，大家齊聚一堂慶祝，復名運動走到今天快29年，克服重重的困難，終於在2023年12月25日，剛好是繼2002年12月25日復名成功21年後同一天，在花蓮完成登記立案，是歷史的巧合，也是上天給噶瑪蘭族特別的禮物。

宜蘭縣史館長廖英杰指出，縣史館以7年時間，在宜蘭、花蓮、台東3地29位噶瑪蘭族人口述訪談，紀錄族人為復名的努力，以及族群認同與生命歷程。書名「mai qaRapungus」是噶瑪蘭語「不會遺忘」之意，不論是不是噶瑪蘭人，都不該遺忘這一段歷史。

今天下午新社部落舉行「財團法人花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會」成立大會，立法院長游錫堃（左）與噶瑪蘭族復名之父偕萬來遺孀嚴玉英（右）合影。記者王思慧／攝影
今天下午新社部落舉行「財團法人花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會」成立大會，立法院長游錫堃（左）與噶瑪蘭族復名之父偕萬來遺孀嚴玉英（右）合影。記者王思慧／攝影

噶瑪蘭 花蓮 游錫堃

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