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台東卑南國中兄妹檔照顧病父不辭辛勞 一同獲頒「普仁獎」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
卑南國中學生九年級學生林宗祐（右）及妹妹林子靖（左）雙雙獲得普仁獎表揚，談起孝順又乖巧的一雙兒女，父親語氣滿滿驕傲。記者徐白櫻／攝影
卑南國中學生九年級學生林宗祐（右）及妹妹林子靖（左）雙雙獲得普仁獎表揚，談起孝順又乖巧的一雙兒女，父親語氣滿滿驕傲。記者徐白櫻／攝影

靈鷲山慈善基金會21年來獎助全台1萬1903名學子，今天下午在台東生活美學館舉辦台東區普仁獎頒獎典禮，表揚33名逆境中力爭上游的國中小學生。卑南國中林宗祐小小年紀就兄兼母職照顧妹妹，還要幫住院爸爸洗澡，今天他跟妹妹林子靖雙雙獲得普仁獎表揚，林家兄妹正向又積極的生活態度感動在場人士。

今年全台1183人獲殊榮，台東縣33人，卑南國中林宗祐、寶桑國中范劉翊晨獲推薦入圍全國普仁獎。今天下午2點，靈鷲山在台東生活美學館舉辦的頒獎典禮，寶桑國中銅管五重奏揭開序幕，在地青年郭政鑫也帶來小提琴獨奏。

卑南國中九年級學生林宗祐成長在單親家庭，父親工作忙碌且有心臟宿疾，進出醫院是家常便飯。林宗祐自幼負責接送妹妹林子靖上下學，若逢父親住院開刀，要請假幫爸爸準備三餐及洗澡更衣，為了跟上功課進度，透過視訊同步學習，成績始終維持班上前3名。

林爸爸感動說，他身體不好，住院都是兒子幫他洗澡，很欣慰兩個小孩懂事又用功。林宗祐語氣淡定說「沒有很辛苦，這些都是自己該做的事情」。

除林家兄妹檔同獲表揚外，寶桑國中八年級學生范劉翊晨也是溫暖又貼心的大男孩。家中父親健康欠佳，經濟重擔落在母親身上，范劉翊晨在家要負責煮飯、洗碗及打掃，還要督促兩個弟弟功課。

靈鷲山慈善基金會表示，台東區今年有47位學生報名甄選，經過嚴謹的初選、複選作業，共有33名孩子獲獎，國小5名、國中28名，每個孩子以順處逆、孝行友愛，無畏環境惡劣，就像小太陽一樣發光、發熱、發亮。

台東有33名學生獲頒普仁獎，議員黃治維（中）應邀上台頒發獎狀。記者徐白櫻／攝影
台東有33名學生獲頒普仁獎，議員黃治維（中）應邀上台頒發獎狀。記者徐白櫻／攝影
靈鷲山慈善基金會今天下午在台東生活美學館舉辦普仁獎頒獎典禮，表揚台東區33名逆境中力爭上游的國中小學生。圖／靈鷲山提供
靈鷲山慈善基金會今天下午在台東生活美學館舉辦普仁獎頒獎典禮，表揚台東區33名逆境中力爭上游的國中小學生。圖／靈鷲山提供
寶桑國中八年級學生范劉翊晨是家務高手，太小事情都難不到他。記者徐白櫻／翻攝
寶桑國中八年級學生范劉翊晨是家務高手，太小事情都難不到他。記者徐白櫻／翻攝

台東

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