小六生失聯短暫在柯文哲造勢場 基市：加強聯繫機制

基隆市長謝國樑日前指有國小六年級學童參加柯文哲造勢晚會，家長找不到孩子向警方報失蹤，不過，民眾黨發出聲明澄清並指學童僅短暫停留，市府今天表示，將加強聯繫機制。

基隆市政府發言人余治明今天表示，學童已安全到家，市府也將加強課後輔導與家長的聯繫機制，避免類似問題發生。

謝國樑16日接受媒體詢問有關總統大選後的看法，以及民眾黨主席柯文哲在吸引年輕選票方面。

謝國樑當時回應，選前的10日晚上，柯文哲在基隆辦造勢晚會，當天有名國小六年級學生，家人找不到人向警方報失蹤，他與時任警察局長張樹德積極溝通，務必要找出學童下落，後來晚上10時終於回報，學童已回家，原來是學童跑去參加柯文哲的造勢場合。

不過，民眾黨發出聲明，關於外傳1名基隆學童於10日與家長失聯一事和柯文哲造勢有關，經向基隆警方釐清，這名學童當時因被老師處罰留校，心情不好，後續坐車至市區閒晃。

當天民眾黨於基隆市區舉辦掃街與開講活動，學童的下車點也在市區會場周遭，學童因當天人多好奇走近，短暫停留後，就離開自行返家。

民眾黨指出，這起事件近期被特定人士影射為與柯文哲有關，完全是不實造謠。這些言論未經查證就惡意連結，更在節目、社群上不負責任的渲染，甚至錯置時間、錯置地點，衍生成五花八門的說故事比賽，民眾黨對此強力譴責。