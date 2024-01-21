出生時腦傷 20歲前都靠灌食 生平第1次吃果泥 眼角濕了

基隆市身心障礙福利服務中心的住民，過去每年至少有1、2成會因肺炎送醫，近幾年透過減敏感按摩、做健口操，今年降到個位數，低於一成。一名出生腦傷，靠鼻胃管灌食長大，從未吃過東西的20多歲住民，經過口腔訓練，頭一回用嘴巴吃果泥，嘗到食物滋味，眼角不禁泛出歡喜淚光。

基隆市障福中心共設114床，現有111名住民。3樓多為重癱養護住民，四樓是車禍、重病等原因的身心障礙者，五樓是心智障礙者。中心主任汪欣慧說，以前住民發燒送醫，以為是感冒，但胸部X光顯示肺部白點很多，才知道他們吞食造成呼器道損傷，未被察覺，慢慢累積導致慢性吸入性肺炎。

障福中心從2019年起，每年邀請牙醫師林建宏指導工作人員和服務對象口腔訓練。林建宏說，口腔訓練和保健是在前端就解決問題，但是住宿型機構可能有心無力，因人手不足、時間有限、經費短缺等因素，為住民潔牙多只是用大棉棒伸入口內擦一擦，就算刷好了，能落實的機構和人員有限。

汪欣慧表示，有認知能力的長者和住民，可以經由示範或觀看影片做「益口銅身操」，但是部分身障者或自閉症、情緒障礙、重度智能障礙者根本沒有辦法學會，就要由工作人員協助被動完成。

在引進健口操之前，基隆障福中心也會幫住民做口腔減敏感肌肉按摩，減緩萎縮的程度，或是運用冰酸等刺激，促進分泌口水，產生或提升吞嚥等口腔能力。另外推廣伊甸社基金會「頤養食」料理，提升住民吃的動機。

除了每周安排營養師協助看一下住民吞嚥狀況，基隆障福中心6個護理師也會在吃飯的時候「入班」，看看住民的狀態和反應。幾年努力下來，吃「正常食」的人數提高，管灌人數下降，住民就醫率也減半。以肺炎來說，以前每年最少1、20件，今年至今還是個位數。

汪欣慧表示，不要小看口腔保健的重要性，因為一旦因為飲食不慎需要住院，不只身心障礙者身體受苦，也會增加家屬經濟負擔。因為他們住院多會有併發症，看護費很可觀。

基隆障服中心有個現年30多歲住民，因為出生時腦部損傷，從小就靠鼻胃管灌食提供營養。透過訓練或有進食能力，但他的家人擔心稍一不慎嗆傷生病，問題更大。約10年前因照顧者年老，讓他住進機構接受照顧時，20多歲的他還沒有「吃」過東西。