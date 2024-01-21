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基隆家長盼提升牙科醫療服務 長庚計畫整建牙科空間

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市相對缺乏牙科特別需求者醫療資源，病患得跨縣市就醫。圖為雙和醫院特需團隊為患者治療。記者侯永全／攝影
基隆市相對缺乏牙科特別需求者醫療資源，病患得跨縣市就醫。圖為雙和醫院特需團隊為患者治療。記者侯永全／攝影

基隆市相對缺乏牙科特別需求者醫療資源，基隆特教學校前家長會長彭芬蓮說，讀高二的兒子可以在學校檢查牙齒或塗氟，但如果要治療，因為要束縛控制，診所多不願意收治，帶去基隆長庚醫院看診沒問題，但診間空間並不友善，有時得長途跋涉帶兒子到台大特需中心治療。

這學期開學後不久，彭芬蓮發現兒子的牙齦發炎紅腫，又帶他基隆長庚就醫。她說，長庚雖然比較近，比較方便，但因為診療空間太小，對像他兒子一樣，要坐輪椅代步的患者並不友善，要把輪椅推到診療床有點困難。

彭芬蓮說，好不容易把兒子推進去後，她還要抱兒子上治療床，沒有人可以協助她，都必須家長自己來。把兒子抱上床，她還要再把輪椅從診療床邊推開，放在診間比較不占空間、不礙事的位置。

醫護人員先用約束帶約束彭芬蓮兒子的手、腳和身體，她在醫師治療時，要上去幫忙壓制兒子的手腳，護士則是幫忙固定兒子的頭，避免他亂動、亂轉。有時候兒子動來動去會掙脫約束帶，得再重新綁好。直到治療完成，再去把輪椅推過來，推兒子離開診間。

長庚醫院表示，基隆院區各樓層原本「塞的滿滿的」，3年前行政辦公室遷出醫療大樓後，原辦公區成了周轉區，就像玩積木一樣，開始推動各科診間空間重新改建。眼科、婦產科已經完成，牙科診區也在整建規畫中，只是還沒輪到，未來施工後，會改善空間動線，並再增設兒童牙科診間。

基隆 長庚

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