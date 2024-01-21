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基隆房市風雲榜 復興路成交量奪冠

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市各區最受歡迎路段，中山區復興路成交量949件奪冠。記者游明煌／攝影
基隆市各區最受歡迎路段，中山區復興路成交量949件奪冠。記者游明煌／攝影

基隆市政府公布去年全年不動產交易熱區路段風雲榜，各區最受歡迎路段，中山區復興路成交量949件奪冠，鄰近國三有德安交流道交通優勢、德育商圈成熟、大型新建案林立，房價相對低較易入手，吸引雙北客群青睞，在基隆買房通勤雙北上班。

市府依實價登錄相關資料分析最受歡迎路段等資訊，提供市民購屋參考。地政處用地及地價科長張欣怡說，基隆近年發展進步，熱門交易區多半靠近國道往返大台北地區便利處，因房價相對較低，比較好入手，吸引雙北客群買房。中山區大型新建案林立，買氣暢旺。

張欣怡指出，基隆捷運規畫是利多，市民關注發展，是未來各區房產重要觀察指標，但七堵還沒有明顯漲幅，七堵區百福社區交易熱度原本就不錯。

中山區復興路最受歡迎總價在850萬到1270萬，均價1060萬元；最受歡迎單價25到32萬，均價每坪29萬元；最受歡迎坪數33到39坪，以11樓以上住宅電梯大樓、屋齡0到5年最搶手。

中正區新豐街交易521件居次，安樂區基金一路211件第三，其他信義區孝東路126件、暖暖區碇內街119件、七堵區泰安路101件、仁愛區南榮路37件。

黃姓房仲分析，中山區因德育護理健康學院商圈成熟、國三交流道便捷、離市區近、城際轉運站將啟用等因素，都為復興路、德安路建案成交量加分。

今年全市公告土地現值平均漲幅1.83%，公告地價平均漲幅3.84%。地政處長王英哲分析，去年土地及建物成交數量均較前年減少，減幅分別為12.2%、4.7%，交易量最高前三名分別為安樂區、中山區及信義區，成交價呈現小幅上漲局面。

基隆捷運 新建案 均價

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